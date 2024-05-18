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У Байдена сделали заявление о новом наступлении РФ и помощи Украине

Джон Кирби заявил, что США круглосуточно работают над доставкой оружия в Украину

сегодня, 07:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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США активно работают над оперативной доставкой оружия на позиции украинской армии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

У Байдена сделали заявление о новом наступлении РФ и помощи Украине

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Чиновник отметил, Вашингтон прекрасно понимает, что дорога каждая минута и нужно как можно скорее направлять Украине больше оружия и техники, чтобы ВСУ могли уверенно отражать атаки противника.

"Мы внимательно следим за наступлением России на северо-востоке Украины и круглосуточно работаем над тем, чтобы вооружение и техника попали в руки украинских военных, чтобы помочь им отразить эти атаки", — сказал Джон Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что после подписания президентом США Джо Байденом в апреле пакета финансовой помощи на оборонные нужды Украины, глава Белого дома сразу распорядился о выделении конкретных пакетов с помощью.

Координатор Совета нацбезопасности напомнил, что с апреля США выделили два пакета по президентским полномочиям и еще $6 млрд через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), которые будут использованы для закупки новых вооружений у производителей для Украины.                                                                                               

Читайте также на портале "Комментарии" — оружие США, которое предоставляет Вашингтон в рамках военной помощи, предназначено для использования на территории Украины. Об этом во время брифинга заявил заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США анонсировали изменение ситуации на фронте в Украине.




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