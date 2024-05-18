У Байдена сделали заявление о новом наступлении РФ и помощи Украине

США активно работают над оперативной доставкой оружия на позиции украинской армии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Чиновник отметил, Вашингтон прекрасно понимает, что дорога каждая минута и нужно как можно скорее направлять Украине больше оружия и техники, чтобы ВСУ могли уверенно отражать атаки противника.

"Мы внимательно следим за наступлением России на северо-востоке Украины и круглосуточно работаем над тем, чтобы вооружение и техника попали в руки украинских военных, чтобы помочь им отразить эти атаки", — сказал Джон Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что после подписания президентом США Джо Байденом в апреле пакета финансовой помощи на оборонные нужды Украины, глава Белого дома сразу распорядился о выделении конкретных пакетов с помощью.

Координатор Совета нацбезопасности напомнил, что с апреля США выделили два пакета по президентским полномочиям и еще $6 млрд через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), которые будут использованы для закупки новых вооружений у производителей для Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — оружие США, которое предоставляет Вашингтон в рамках военной помощи, предназначено для использования на территории Украины. Об этом во время брифинга заявил заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США анонсировали изменение ситуации на фронте в Украине.



