Терпение США имеет пределы: Рубио дал ответ, когда США решатся на новые санкций против РФ

Если в ближайшее время не будет прогресса в переговорах с Россией о прекращении огня в Украине, Сенат примет новый законопроект о санкциях против РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью CBS News сделал государственный секретарь США Марко Рубио.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Госсекретарь отметил, что США пытаются понять, действительно ли переговорщики Путина серьезно настроены на прекращение боевых действий, не затягивает ли Россия переговоры намеренно.

По словам Рубио, на недавней встрече в Турции делегации Украины и России договорились обменяться предложениями по прекращению огня. США ожидают, что эти документы будут содержать "реалистичные и разумные" позиции. Если же Россия продолжит выдвигать неприемлемые условия, это существенно повлияет на позицию Вашингтона.

"Мы не хотим участвовать в бесконечных разговорах – нужен прогресс", – заявил Рубио.

Он подчеркнул, что терпение Вашингтона имеет пределы, и Конгресс готовится к принятию нового пакета санкций против РФ. По его словам, если Россия и в дальнейшем будет затягивать переговоры, не демонстрируя реального намерения достичь компромисса, Сенат будет действовать самостоятельно — независимо от позиции Белого дома.

Госсекретарь сообщил, что в Сенате уже есть достаточное количество сторонников законопроекта о санкциях, инициированного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который будет иметь поддержку более 80 сенаторов, что позволит преодолеть возможное президентское вето.

Также издание "Комментарии" сообщало – Турция, как сторона, которая предоставила площадку для переговоров РФ и Украине, предложила провести обмен военнопленными, когда переговоры Москвы и Киева в Стамбуле зашли в тупик. Обе стороны согласились на это предложение. Об этом говорится в материале "CNN".

Турецкий чиновник рассказал СМИ, что переговоры между Украиной и Россией в пятницу были "более позитивными, чем ожидалось", а стороны воздержались от "обвинительных формулировок".



