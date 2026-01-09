Терпение заканчивается: Трамп посылает сигналы Путину

Президент США Дональд Трамп уже более критично оценивает позицию РФ по урегулированию войны в Украине.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер считает, что именно Владимир Путин сейчас является главным препятствием для достижения мира. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники, знающие настроения в администрации Трампа.

Издание отмечает, что недавние шаги Вашингтона, в частности, захват нефтяного танкера под российским флагом и поддержка нового пакета санкций, рассматриваются как сигналы Москве о том, что терпение США относительно затягивания войны исчерпывается.

"Трамп действует по принципу кнута и пряника. И я думаю, что пряников у него уже совсем нет", — сказал источник, близкий к окружению президента США.

Другой собеседник сообщил, что американский президент все больше раздражается переговорной тактикой России, которую описывают как непоследовательную и склонную к затягиванию процесса.

"Администрацию истощает то, что россияне используют тактику "два шага вперед – один назад": кажется, они готовы к договоренностям, а потом, когда возникают вопросы, на которые мы рассчитывали, либо обостряют ситуацию, либо вообще прекращают разговоры", – сказал один из американских чиновников.

Несколько нынешних и бывших чиновников США также сообщили, что позиция администрации Трампа постепенно приближается к подходу европейских союзников, считающих, что Кремль сознательно затягивает процесс переговоров.

Подобную оценку высказал и один из британских чиновников, отметив, что продолжающиеся российские удары по Украине повлияли на изменение восприятия ситуации в Вашингтоне. По его словам, нынешняя позиция США относительно роли России в конфликте ближе к европейской, чем раньше, а действия Кремля рассматриваются как сознательные попытки манипулировать переговорным процессом.

