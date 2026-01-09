logo_ukra

Терпіння закінчується: Трамп надсилає сигнали Путіну

В адміністрації Дональда Трампа вважають, що саме Путін затягує досягнення миру в Україні

9 січня 2026, 20:34
Президент США Дональд Трамп уже більш критично оцінює позицію РФ щодо врегулювання війни в Україні. 

Терпіння закінчується: Трамп надсилає сигнали Путіну

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Американський лідер вважає, що саме Володимир Путін зараз є головною перешкодою для досягнення миру. Про це пише The Telegraph з посиланням на власні джерела, обізнані з настроями в адміністрації Трампа.

Видання зазначає, що нещодавні кроки Вашингтона — зокрема захоплення нафтового танкера під російським прапором та підтримка нового пакета санкцій — розглядаються як сигнали Москві про те, що терпіння США щодо затягування війни вичерпується. 

"Трамп діє за принципом батога та пряника. І я думаю, що пряників у нього вже зовсім немає", — сказало джерело, близьке до оточення президента США.

Інший співрозмовник повідомив, що американського президента дедалі більше дратує переговорна тактика Росії, яку описують як непослідовну та схильну до затягування процесу.

"Адміністрацію виснажує те, що росіяни використовують тактику "два кроки вперед — один назад": здається, вони готові до домовленостей, а потім, коли виникають питання, на які ми розраховували, або загострюють ситуацію, або взагалі припиняють розмови", — сказав один з американських посадовців.

Кілька теперішніх і колишніх чиновників США також повідомили, що позиція адміністрації Трампа поступово наближається до підходу європейських союзників, які вважають, що Кремль свідомо затягує процес переговорів.

Подібну оцінку висловив і один із британських урядовців, зазначивши, що триваючі російські удари по Україні вплинули на зміну сприйняття ситуації у Вашингтоні. За його словами, нинішня позиція США щодо ролі Росії у конфлікті є ближчою до європейської, ніж раніше, а дії Кремля розглядаються як свідомі спроби маніпулювати переговорним процесом.

Як повідомляв портал "Коментарі", для гарантій безпеки, які Україні надають Сполучені Штати та європейські партнери, згода Росії зовсім не потрібна. Це ж стосується й дій, на які готова коаліція держав, які підтримують Україну, заявив  американський дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол США в Україні Вільям Тейлор.



Джерело: https://www.telegraph.co.uk/us/news/2026/01/09/donald-trump-tiresome-putin-ukraine-war-peace-deal/
