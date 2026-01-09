Терпіння закінчується: Трамп надсилає сигнали Путіну

Президент США Дональд Трамп уже більш критично оцінює позицію РФ щодо врегулювання війни в Україні.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Американський лідер вважає, що саме Володимир Путін зараз є головною перешкодою для досягнення миру. Про це пише The Telegraph з посиланням на власні джерела, обізнані з настроями в адміністрації Трампа.

Видання зазначає, що нещодавні кроки Вашингтона — зокрема захоплення нафтового танкера під російським прапором та підтримка нового пакета санкцій — розглядаються як сигнали Москві про те, що терпіння США щодо затягування війни вичерпується.

"Трамп діє за принципом батога та пряника. І я думаю, що пряників у нього вже зовсім немає", — сказало джерело, близьке до оточення президента США.

Інший співрозмовник повідомив, що американського президента дедалі більше дратує переговорна тактика Росії, яку описують як непослідовну та схильну до затягування процесу.

"Адміністрацію виснажує те, що росіяни використовують тактику "два кроки вперед — один назад": здається, вони готові до домовленостей, а потім, коли виникають питання, на які ми розраховували, або загострюють ситуацію, або взагалі припиняють розмови", — сказав один з американських посадовців.

Кілька теперішніх і колишніх чиновників США також повідомили, що позиція адміністрації Трампа поступово наближається до підходу європейських союзників, які вважають, що Кремль свідомо затягує процес переговорів.

Подібну оцінку висловив і один із британських урядовців, зазначивши, що триваючі російські удари по Україні вплинули на зміну сприйняття ситуації у Вашингтоні. За його словами, нинішня позиція США щодо ролі Росії у конфлікті є ближчою до європейської, ніж раніше, а дії Кремля розглядаються як свідомі спроби маніпулювати переговорним процесом.

