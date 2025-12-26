Терпение закончилось: по ком Трамп приказал нанести удар

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты нанесли удары по ИГИЛ в Нигерии, ссылаясь на нападения на христиан в регионе. Об этом говорится в сообщении Дональда Трампа в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Африканское командование США (AFRICOM) заявило, что в результате ударов были уничтожены несколько "террористов ИГИЛ".
Дональд Трамп вспомнил свое заявление в ноябре, в котором он угрожал Нигерии военными силами, если страна не примет меры для прекращения насилия против христиан.
