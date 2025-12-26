Терпіння закінчилося: по кому Трамп наказав завдати удару

Рубрики
Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати завдали ударів по ІДІЛ у Нігерії, посилаючись на напади на християн у регіоні. Про це йдеться у повідомленні Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Африканське командування США (AFRICOM) заявило, що в результаті ударів було знищено кілька "терористів ІДІЛ".
Дональд Трамп згадав свою заяву в листопаді, в якій він погрожував Нігерії військовими силами, якщо країна не вживе заходів для припинення насильства проти християн.
