Терпіння закінчилося: по кому Трамп наказав завдати удару

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати завдали ударів по ІДІЛ у Нігерії, посилаючись на напади на християн у регіоні. Про це йдеться у повідомленні Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"За моїм наказом як Головнокомандувача, Сполучені Штати завдали потужного та смертоносного удару по терористичному покидьку ІДІЛ на північному заході Нігерії, який переслідував та жорстоко вбивав, головним чином, невинних християн, на рівнях, яких не було багато років, і навіть століть", — ідеться у дописі Трампа.

Африканське командування США (AFRICOM) заявило, що в результаті ударів було знищено кілька "терористів ІДІЛ".

"Смертельні удари проти ІДІЛ демонструють силу наших військових та нашу відданість справі усунення терористичних загроз проти американців вдома та за кордоном", — йдеться у повідомленні.

Дональд Трамп згадав свою заяву в листопаді, в якій він погрожував Нігерії військовими силами, якщо країна не вживе заходів для припинення насильства проти християн.

"Я вже раніше попереджав цих терористів, що якщо вони не зупинять різанину християн, то на них очікує пекло, і сьогодні ввечері воно вже було", — написав американський лідер.

