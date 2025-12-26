logo_ukra

BTC/USD

88939

ETH/USD

2971.18

USD/UAH

41.93

EUR/UAH

49.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Терпіння закінчилося: по кому Трамп наказав завдати удару
commentss НОВИНИ Всі новини

Терпіння закінчилося: по кому Трамп наказав завдати удару

Дональд Трамп наказав ударити по ІДІЛ у Нігерії через насильство над християнами

26 грудня 2025, 07:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати завдали ударів по ІДІЛ у Нігерії, посилаючись на напади на християн у регіоні. Про це йдеться у повідомленні Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Терпіння закінчилося: по кому Трамп наказав завдати удару

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"За моїм наказом як Головнокомандувача, Сполучені Штати завдали потужного та смертоносного удару по терористичному покидьку ІДІЛ на північному заході Нігерії, який переслідував та жорстоко вбивав, головним чином, невинних християн, на рівнях, яких не було багато років, і навіть століть", — ідеться у дописі Трампа.

Африканське командування США (AFRICOM) заявило, що в результаті ударів було знищено кілька "терористів ІДІЛ".

"Смертельні удари проти ІДІЛ демонструють силу наших військових та нашу відданість справі усунення терористичних загроз проти американців вдома та за кордоном", — йдеться у повідомленні.

Дональд Трамп згадав свою заяву в листопаді, в якій він погрожував Нігерії військовими силами, якщо країна не вживе заходів для припинення насильства проти християн.

"Я вже раніше попереджав цих терористів, що якщо вони не зупинять різанину християн, то на них очікує пекло, і сьогодні ввечері воно вже було", — написав американський лідер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір побудувати сім центрів для утримання до 80 тисяч затриманих мігрантів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "Washington Post".

Для реалізації цієї витівки адміністрація США шукає підрядні компанії, які допоможуть оновити систему імміграційного змісту в країні. Згідно з тендерною документацією, передбачається переобладнання промислових об'єктів, здатних одночасно розмістити понад 80 тисяч осіб.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115782683955516402
Теги:

Новини

Всі новини