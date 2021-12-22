Tesla увеличивает риск аварии: США начинают расследование против автокомпании

Регуляторы безопасности автомобилей США заявили в среду, 22 декабря, что они начали официальное расследование безопасности 580 000 автомобилей Tesla, проданных с 2017 года, из-за решения автопроизводителя позволить играть игры на переднем центральном сенсорном экране. Об этом сообщает Reuters.

Логотип Tesla на автомобиле парижского такси - Reuters

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщила, что ее предварительная оценка охватывает разные автомобили Tesla Model 3, S, X и Y 2017-2022 годов. Эта функция, которая называется "Passenger Play", "может отвлечь водителя и увеличить риск аварии", — говорится в сообщении .

NHTSA заявила, что "подтвердила, что эта возможность доступна с декабря 2020 года в автомобилях, оборудованных Tesla Passenger Play". Раньше функция игры "была включена, только когда транспортное средство находилось в парковке".

Tesla не сразу прокомментировала ситуацию.

NHTSA заявила, что "оценит аспекты этой функции, включая частоту и сценарии использования Tesla Passenger Play".

Ранее в декабре агентство отмечало, что значительное количество смертей на дорогах в США повлекло отвлечение вождения от дороги – только в 2019 году 3142 человека погибли из-за этого. Сторонники безопасности утверждают, что официальные данные недооценивают проблему, потому что не все попавшие в аварию водители позже признают, что отвлекались.

The Times сообщает, что Tesla добавила три новых игры, и отмечает, что у транспортных средств есть предупреждение: "Игра, когда машина двигается, предназначена только для пассажиров".

В газете говорится, что функция игры требует подтверждения того, что игрок является пассажиром, хотя водитель все еще может играть, просто нажав кнопку.

В 2013 году NHTSA выпустила рекомендации по поощрению автопроизводителей "учитывать безопасность в своих проектах и предотвращать отвлечение водителя через информационно-развлекательные устройства в транспортных средствах".

NHTSA сообщила, что в ноябре получила жалобу на функцию игры от водителя Tesla Model 3 из Орегона, который сказал: "Создание опасного средства отвлечения для водителя опрометчиво небрежно".

29 ноября Mercedes-Benz от Daimler отозвал 227 автомобилей в США – 2021 модельного года S580, 2022 EQS450, EQS580 и S500, поскольку информационно-развлекательные системы автомобиля "могут разрешать активацию телевизионного и интернет-дисплея во время вождения и отвлекать водителя".

Как писали ранее "Комментарии", во Франции произошло страшное ДТП с участием Tesla Model 3. Водитель такси, который был за рулем электромобиля, наехал на велосипедиста, трех пешеходов и врезался в фургон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!