The Economist показал Трампа на медведе: новая обложка вызвала ассоциации с Путиным (ФОТО)

Британский журнал The Economist обнародовал новую обложку с президентом США Дональдом Трампом. На иллюстрации Трамп сидит верхом на белом медведе, что многим напомнило обработанную фотографию 2010-х годов с российским диктатором Владимиром Путиным на буром медведе. Обложка появилась после выступления Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе и сопровождает материал под названием "Настоящая опасность, которую представляет Дональд Трамп".

The Economist показал Трампа на медведе

В материале The Economist отмечает, что в Давосе Трамп несколько смягчил риторику по поводу покупки Гренландии, однако его фундаментальное пренебрежение к НАТО и трансатлантическому альянсу никуда не исчезло.

"В Давосе Трамп говорил о владении Гренландией, а это значит, что он все еще может искать рычаги влияния, восстанавливая тарифы или даже угрожая применить силу", — говорится в статье.

Журнал обращает внимание и на отношение Трампа к Европе. Несмотря на взаимовыгодность союзов, он и дальше воспринимает европейских партнеров как "тунеядцев", игнорируя их вклад в безопасность и разведку США.

Обложка The Economist с Трампом на белом медведе

Отредактированное фото с Путиным на Медведе

The Economist считает, что в ответ Европа должна четко продемонстрировать Вашингтону масштаб возможных потерь, в частности, ограничение доступа к рынкам и сворачивание технологического сотрудничества. По оценке издания, разрушение доверия между союзниками способно ускорить ядерное перевооружение отдельных государств и усилить влияние России и Китая. В условиях непредсказуемости Белого дома европейским лидерам советуют сохранять НАТО, готовясь к сценарию большей самостоятельности в вопросах безопасности.

