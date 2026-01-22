logo

США
The Economist показал Трампа на медведе: новая обложка вызвала ассоциации с Путиным (ФОТО)

Новая обложка The Economist с Дональдом Трампом стала предостережением для Европы после Давоса.

22 января 2026, 09:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Британский журнал The Economist обнародовал новую обложку с президентом США Дональдом Трампом. На иллюстрации Трамп сидит верхом на белом медведе, что многим напомнило обработанную фотографию 2010-х годов с российским диктатором Владимиром Путиным на буром медведе. Обложка появилась после выступления Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе и сопровождает материал под названием "Настоящая опасность, которую представляет Дональд Трамп".

The Economist показал Трампа на медведе: новая обложка вызвала ассоциации с Путиным (ФОТО)

The Economist показал Трампа на медведе

В материале The Economist отмечает, что в Давосе Трамп несколько смягчил риторику по поводу покупки Гренландии, однако его фундаментальное пренебрежение к НАТО и трансатлантическому альянсу никуда не исчезло.

"В Давосе Трамп говорил о владении Гренландией, а это значит, что он все еще может искать рычаги влияния, восстанавливая тарифы или даже угрожая применить силу", — говорится в статье.

Журнал обращает внимание и на отношение Трампа к Европе. Несмотря на взаимовыгодность союзов, он и дальше воспринимает европейских партнеров как "тунеядцев", игнорируя их вклад в безопасность и разведку США.

The Economist показал Трампа на медведе: новая обложка вызвала ассоциации с Путиным (ФОТО) - фото 2

Обложка The Economist с Трампом на белом медведе  

The Economist показал Трампа на медведе: новая обложка вызвала ассоциации с Путиным (ФОТО) - фото 2

Отредактированное фото с Путиным на Медведе

The Economist считает, что в ответ Европа должна четко продемонстрировать Вашингтону масштаб возможных потерь, в частности, ограничение доступа к рынкам и сворачивание технологического сотрудничества. По оценке издания, разрушение доверия между союзниками способно ускорить ядерное перевооружение отдельных государств и усилить влияние России и Китая. В условиях непредсказуемости Белого дома европейским лидерам советуют сохранять НАТО, готовясь к сценарию большей самостоятельности в вопросах безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны детали о соглашении Трампа по Гренландии.

Также "Комментарии" писали, что на форуме в Давосе освистали человека Трампа.



Источник: https://www.economist.com/leaders/2026/01/21/the-true-danger-posed-by-donald-trump
