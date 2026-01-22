The Economist показав Трампа на ведмеді: нова обкладинка викликала асоціації з Путіним (ФОТО)

Британський журнал The Economist оприлюднив нову обкладинку з президентом США Дональдом Трампом. На ілюстрації Трамп сидить верхи на білому ведмеді, що багатьом нагадало оброблені фото 2010-х років із російським диктатором Володимиром Путіним на бурому ведмеді. Обкладинка з’явилася після виступу Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі та супроводжує матеріал під назвою: "Справжня небезпека, яку становить Дональд Трамп".

The Economist показав Трампа на ведмеді

У матеріалі The Economist зазначає, що в Давосі Трамп дещо пом’якшив риторику щодо купівлі Гренландії, однак його фундаментальна зневага до НАТО та трансатлантичного альянсу нікуди не зникла.

"У Давосі Трамп говорив про володіння Гренландією, а це означає, що він все ще може шукати важелів впливу, відновлюючи тарифи або навіть погрожуючи застосувати силу", — йдеться в статті.

Журнал звертає увагу й на ставлення Трампа до Європи. Попри взаємовигідність союзів, він і далі сприймає європейських партнерів як "дармоїдів", ігноруючи їхній внесок у безпеку та розвідку США.

Обкладинка The Economist з Трампом на білому ведмеді

Відредаговане фото з Путіним на Ведмеді

The Economist вважає, що у відповідь Європа має чітко продемонструвати Вашингтону масштаб можливих втрат, зокрема обмеження доступу до ринків та згортання технологічної співпраці. За оцінкою видання, руйнування довіри між союзниками здатне прискорити ядерне переозброєння окремих держав і посилити вплив Росії та Китаю. В умовах непередбачуваності Білого дому європейським лідерам радять зберігати НАТО, водночас готуючись до сценарію більшої самостійності у питаннях безпеки.

