The Economist провел опрос: кого больше поддерживают в мире – Трампа или Харрис

В преддверии выборов в США в 2024 году международное общественное мнение склоняется на сторону вице-президента Камалы Харрис, представляющей Демократическую партию. Проведенный изданием The Economist и социологической компанией Globescan опрос охватил 30 тысяч человек в 29 странах и специальном административном районе Гонконга.

Битва за Белый дом: Камала Харрис берет мировую поддержку

Результаты показывают: 45% респондентов предпочли Харрис, в то время как 33% поддерживают бывшего президента Дональда Трампа от Республиканской партии.

В Европе разрыв еще больше – более половины опрошенных, а именно 55%, склонны поддерживать Харрис, в то время как за Трампа проголосовали бы только 26%. Это свидетельствует об общем преимуществе демократов в большинстве регионов, независимо от пола, уровня образования или дохода участников опроса.

Впрочем, в нескольких странах Трамп сохраняет прочные позиции. В таких государствах как Аргентина, Египет, Нигерия, Саудовская Аравия, Турция и Вьетнам, республиканец имеет высшую поддержку среди всех возрастов. Эксперты объясняют это склонностью общественности к "сильному лидеру" или недовольством политикой администрации Байдена на Ближнем Востоке.

Ранее "Комментарии" писали, что уже на этой неделе пройдут выборы президента США, которые называют судьбоносными для будущего Украины. От следующего американского президента будут зависеть перспективы вступления Украины в НАТО, продление поставок западного оружия и условия мирных переговоров Киева с Москвой в будущем. Наблюдатели сходятся во мнении, что победу Камалы Харрис встретят в Киеве с большим энтузиазмом, чем второй термин Дональда Трампа, высказывания которых часто были пророссийскими. Но все ли так просто? И вообще изменится ли что-нибудь для Украины после выборов президента США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.