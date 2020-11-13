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TikTok в США пока запрещать не будут

Отказ от запрета видеосервиса TikTok связывают с возможной победой на выборах Джо Байдена

сегодня, 10:01
Автор:

Сергей Медведев

Указ Дональда Трампа о блокировании видеосервиса TikTok на территории США пока выполнять не станут. В Министерстве торговли США заявили, что не будут обеспечивать выполнение данного распоряжения.

TikTok в США пока запрещать не будут

Новые правила фактически останавливали работу TikTok на территории США с 12 ноября, однако этого не произошло. Эксперты называют одной из возможных причин итоги выборов, согласно которых вероятным победителем является Джо Байден. Впрочем, согласно официальной версии, популярный видеосервис продолжил работу из-за судебных тяжб в Филадельфии — иски подали три звезды  TikTok — музыкант, комик и модный обозреватель.  В документе говорится, что действия американского правительства "представляют угрозу для обмена информацией" и превышают его полномочия. Правительство оспорило данный иск аргументируя тем, что защищает персональные данные американских пользователей.

Как сообщал портал "Комментарии", администрация Трампа утверждает, что TikTok представляет собой проблему для национальной безопасности, поскольку личные данные пользователей из США могут быть получены правительством Китая. TikTok, у которого более 100 миллионов пользователей в США, отрицает обвинения.



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Источник: https://www.wsj.com/articles/commerce-department-announces-stay-of-tiktok-shutdown-order-11605213481?mod=searchresults_pos1&page=1
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