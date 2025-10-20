То, чего так боялся Путин еще может произойти: у Трампа сделали интригующее заявление

Президент США Дональд Трамп "услышал запрос" Украины на ракеты "Томакавк". Глава Белого дома обдумывает это решение и пытается, прежде всего, заботиться о безопасности Америки. Об этом говорится в заявлении вице-президента США Джей Ди Венса.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил журналистам, что окончательное решение о передаче Украине крылатых ракет "Томагавк" еще не принято.

Но, по его словам, США продолжают анализировать возможности поставки оружия Киеву.

Вице-президент США подчеркнул, что в этом вопросе Дональд Трамп прежде всего стремится обеспечить интересы своей страны.

"Нам надо иметь критически важные системы вооружения для собственных вооруженных сил, наших собственных войск. Именно на этом сосредоточен президент", — сказал вице-президент США.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин всерьез напуган возможностью поставки Украине американских крылатых ракет "Томагавк". Об этом он сказал в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC News после встречи с Дональдом Трампом, передает Sky News.

"Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты будут поставлять нам "Томагавки". И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем", — сказал Зеленский.

По его словам, во время двухчасовых переговоров в Белом доме украинская сторона снова подняла вопрос об оружии большой дальности.

"Хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но сегодня он не сказал "да"", — отметил Владимир Зеленский.



