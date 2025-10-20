Те, чого так боявся, Путін ще може статися: у Трампа зробили інтригуючу заяву

Рубрики
Президент США Дональд Трамп "почув запит" України на ракети "Томакавк". Глава Білого дому обмірковує це рішення і намагається насамперед дбати про безпеку Америки. Про це йдеться у заяві віце-президента США Джей Ді Венса.
Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел
Віце-президент США Джей Ді Венс повідомив журналістам, що остаточного рішення про передачу Україні крилатих ракет "Томагавк" ще не ухвалено.
Але, за його словами, США продовжують аналізувати можливості постачання зброї Києву.
Віце-президент США наголосив, що у цьому питанні Дональд Трамп насамперед прагне забезпечити інтереси своєї країни.
За його словами, під час двогодинних переговорів у Білому домі українська сторона знову порушила питання про зброю великої дальності.