Те, чого так боявся, Путін ще може статися: у Трампа зробили інтригуючу заяву
Те, чого так боявся, Путін ще може статися: у Трампа зробили інтригуючу заяву

Венс підтвердив, що рішення щодо "Томагавок" Україні ще відкрито

20 жовтня 2025, 07:45
Президент США Дональд Трамп "почув запит" України на ракети "Томакавк". Глава Білого дому обмірковує це рішення і намагається насамперед дбати про безпеку Америки. Про це йдеться у заяві віце-президента США Джей Ді Венса.

Те, чого так боявся, Путін ще може статися: у Трампа зробили інтригуючу заяву

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

Віце-президент США Джей Ді Венс повідомив журналістам, що остаточного рішення про передачу Україні крилатих ракет "Томагавк" ще не ухвалено.

Але, за його словами, США продовжують аналізувати можливості постачання зброї Києву.         

Віце-президент США наголосив, що у цьому питанні Дональд Трамп насамперед прагне забезпечити інтереси своєї країни.

"Нам треба мати критично важливі системи озброєння для власних збройних сил, наших власних військ. Саме на цьому зосереджено президента", — сказав віце-президент США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін серйозно наляканий можливістю постачання Україні американських крилатих ракет "Томагавк". Про це він сказав в інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC News після зустрічі з Дональдом Трампом, повідомляє Sky News.

"Я думаю, що Путін боїться, що Сполучені Штати постачатимуть нам "Томагавки". І я думаю, що він справді боїться, що ми їх використовуємо", — сказав Зеленський.

За його словами, під час двогодинних переговорів у Білому домі українська сторона знову порушила питання про зброю великої дальності.

"Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але сьогодні він не сказав "так"", — зазначив Володимир Зеленський.




