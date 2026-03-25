Tomahawk под сомнением: что не так с элитными ракетами США

Крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk, десятилетиями считавшиеся одним из ключевых инструментов высокоточного удара США, все чаще оказываются в центре дискуссий из-за сообщений о технических сбоях и случаях недетонации. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на материал журналиста и технологического аналитика Дэвида Хэмблинга.

По его данным, в разных зонах конфликтов, в том числе в Сирии, Ираке и Нигерии, фиксировали случаи обнаружения неразорванных ракет после ударов.

Tomahawk находятся на вооружении США еще с 1980-х годов и остаются одним из главных средств дальнобойного поражения. В то же время, как отмечает автор, ограниченные темпы закупок и наличие разных модификаций приводят к накоплению в арсеналах ракет с разными техническими характеристиками.

В открытых источниках периодически появляются фото и сообщения о боеприпасах, не сдетонированных после применения. Хотя точная статистика таких инцидентов остается закрытой, сам факт их наличия вызывает вопрос о надежности даже самого современного вооружения.

Особое внимание привлекает и стоимость: одна ракета Tomahawk вместе с пусковым контейнером может превышать 2 миллиона долларов. Программы модернизации и продления ресурса увеличивают расходы.

Эксперты отмечают, что технические отказы свойственны любому сложному вооружению – от проблем с запуском до сбоев в полете или отсутствии взрыва. Однако в современных условиях все чаще сравнивают эффективность дорогостоящих ракет с более дешевыми ударными беспилотниками, которые благодаря массовости способны выполнять часть тех же задач.

На этом фоне дискуссия по поводу целесообразности дальнейших инвестиций в Tomahawk лишь усиливается, ставя под сомнение баланс между ценой и реальным результатом на поле боя.

