Tomahawk під сумнівом: що не так з елітними ракетами США

Крилаті ракети BGM-109 Tomahawk, які десятиліттями вважалися одним із ключових інструментів високоточного удару США, дедалі частіше опиняються у центрі дискусій через повідомлення про технічні збої та випадки недетонації. Про це повідомляє Forbes із посиланням на матеріал журналіста й технологічного аналітика Девіда Гемблінга.

Ракета Tomahawk. Фото: із відкритих джерел

За його даними, у різних зонах конфліктів, зокрема в Сирії, Іраку та Нігерії фіксували випадки виявлення нерозірваних ракет після ударів.

Tomahawk перебувають на озброєнні США ще з 1980-х років і залишаються одним із головних засобів далекобійного ураження. Водночас, як зазначає автор, обмежені темпи закупівель і наявність різних модифікацій призводять до накопичення в арсеналах ракет із різними технічними характеристиками.

У відкритих джерелах періодично з’являються фото та повідомлення про боєприпаси, які не здетонували після застосування. Хоча точна статистика таких інцидентів залишається закритою, сам факт їх наявності викликає питання щодо надійності навіть найсучаснішого озброєння.

Окрему увагу привертає й вартість: одна ракета Tomahawk разом із пусковим контейнером може перевищувати 2 мільйони доларів. Програми модернізації та продовження ресурсу ще більше збільшують витрати.

Експерти наголошують, що технічні відмови властиві будь-якому складному озброєнню – від проблем із запуском до збоїв у польоті чи відсутності вибуху. Однак у сучасних умовах дедалі частіше порівнюють ефективність дорогих ракет із дешевшими ударними безпілотниками, які завдяки масовості здатні виконувати частину тих самих завдань.

На цьому тлі дискусія щодо доцільності подальших інвестицій у Tomahawk лише посилюється, ставлячи під сумнів баланс між ціною і реальним результатом на полі бою.

