Соединенные Штаты наложили на Китай тарифы в 104%, которые вступят в силу с 9 апреля, сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

США ввели дополнительную пошлину против Китая. Фото из открытых источников

По словам Кэролайн Левитт, поскольку Китай отказался отменять свои пошлины, введенные в ответ на американские пошлины, с полудня (19:00 по Киеву) 8 апреля тарифная ставка для Китая выросла на 50% — с 54% до 104%.

Пошлины по этой ставке будут взиматься с китайских товаров с 9 апреля, добавила представитель Белого дома.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о введении 54% тарифов на весь китайский импорт в США – это самый высокий показатель среди всех иностранных государств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ планирует нарастить наступательный потенциал и вести активные боевые действия до поздней осени. "Это косвенное свидетельство того, какие задачи получают командиры в войсках РФ. В целом логический анализ ситуации указывает на такой сценарий, поскольку боевые действия на поле боя никоим образом не отражаются на каких-то мирных переговорах. Война продолжается по своим законам и сценариям", — сообщил военнослужащий ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация Дональда Трампа планирует провести 14 июня военный парад в Вашингтоне. Таким образом, планируется отметить 79-й день рождения президента США. Сообщается, что планирование военного парада в столице США началось еще в прошлом году и было приурочено к 250-летию американской армии. Представитель армии США Дэйв Батлер сказал, что Пентагон работает с Белым домом и несколькими правительственными учреждениями над тем, чтобы "сделать празднование событием национального уровня". По информации медиа, военная колонна может растянуться почти на шесть километров – от здания Пентагона до Белого дома.