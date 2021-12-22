logo

BTC/USD

48259.16

ETH/USD

3926.16

LTC/USD

153.83

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Торговля ложью: Байден обвинил социальные сети в распространении дезинформации о Covid-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Торговля ложью: Байден обвинил социальные сети в распространении дезинформации о Covid-19

Байден обвиняет «аморальные» кабельные сети и социальные сети в распространении лжи о вакцине

22 декабря 2021, 12:25
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Президент США Джо Байден во вторник, 21 декабря, обвинил деятелей кабельного телевидения и социальные медиа в том, что они зарабатывают деньги на "торговле ложью" о вакцинах против COVID-19 и распространении дезинформации. Об этом сообщает Reuters.

Торговля ложью: Байден обвинил социальные сети в распространении дезинформации о Covid-19

Сотрудники Boeing и другие люди выходят на улицу, протестуя против мандата компании по вакцине от коронавирусной болезни (COVID-19) - Reuters

В речи Белого дома, предупреждая невакцинированных об опасности быстрого распространения варианта Omicron, Байден сказал: "Невакцинированные отвечают за свой собственный выбор. Этот выбор подогревается опасной дезинформацией на кабельном телевидении и социальных сетях".

Байден не назвал ни одного лица или компании по имени, но Белый дом критиковал Fox News и ночные ведущие сети Такера Карлсона и Шона Ханнити. Ранее Байден критиковал Facebook за то, что он разрешал размещать сообщения, распространяющие ложь о вакцинах.

"Вы знаете, эти компании и личности зарабатывают деньги, распространяя ложь и допуская дезинформацию, которая может убить их собственных клиентов и их поклонников. Это неправильно. Это безнравственно. Я призываю поставщиков этой лжи и дезинформации остановить это. Прекратите это сейчас ", – сказал Байден.

Политически мотивированная кампания дезинформации помогла разогреть скептицизм безопасности вакцин в Соединенных Штатах против преимущественных медицинских доказательств, которые показывают, что они работают и не представляют небольшого риска. Каждый четвертый взрослый американец не вакцинирован.

Как сообщали ранее "Комментарии", у побережья американского штата Калифорния было зафиксировано мощное землетрясение. Его магнитуда составляла 6.2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана примерно в полусотне километров от города Ферндейл.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/us/biden-tells-unvaccinated-americans-be-concerned-about-omicron-variant-2021-12-21/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!