Торговля ложью: Байден обвинил социальные сети в распространении дезинформации о Covid-19

Президент США Джо Байден во вторник, 21 декабря, обвинил деятелей кабельного телевидения и социальные медиа в том, что они зарабатывают деньги на "торговле ложью" о вакцинах против COVID-19 и распространении дезинформации. Об этом сообщает Reuters.

Сотрудники Boeing и другие люди выходят на улицу, протестуя против мандата компании по вакцине от коронавирусной болезни (COVID-19) - Reuters

В речи Белого дома, предупреждая невакцинированных об опасности быстрого распространения варианта Omicron, Байден сказал: "Невакцинированные отвечают за свой собственный выбор. Этот выбор подогревается опасной дезинформацией на кабельном телевидении и социальных сетях".

Байден не назвал ни одного лица или компании по имени, но Белый дом критиковал Fox News и ночные ведущие сети Такера Карлсона и Шона Ханнити. Ранее Байден критиковал Facebook за то, что он разрешал размещать сообщения, распространяющие ложь о вакцинах.

"Вы знаете, эти компании и личности зарабатывают деньги, распространяя ложь и допуская дезинформацию, которая может убить их собственных клиентов и их поклонников. Это неправильно. Это безнравственно. Я призываю поставщиков этой лжи и дезинформации остановить это. Прекратите это сейчас ", – сказал Байден.

Политически мотивированная кампания дезинформации помогла разогреть скептицизм безопасности вакцин в Соединенных Штатах против преимущественных медицинских доказательств, которые показывают, что они работают и не представляют небольшого риска. Каждый четвертый взрослый американец не вакцинирован.

Как сообщали ранее "Комментарии", у побережья американского штата Калифорния было зафиксировано мощное землетрясение. Его магнитуда составляла 6.2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана примерно в полусотне километров от города Ферндейл.

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