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Трамп - Байдену: "Я не уступлю"

Дональд Трамп по-прежнему не признает победу Байдена на выборах

сегодня, 16:36
Автор:

Владимир Лавский

Президент США Дональд Трамп отказывается признавать победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Об этом он в очередной раз написал на своей странице в Твиттере. 

Трамп - Байдену: "Я не уступлю"

"Байден победил только лишь в глазах фейковых средств массовой информации. Я не уступлю, вы не думайте! Впереди — длинный путь. Это были фальшивые выборы", — написал Трамп.


Ранее президент США прокомментировал публикации американских СМИ, которые отдали победу Байдену. В другом твите Трамп заявил, что не было независимых наблюдателей на выборах, а подсчеты проводила не совсем легитимная компания.



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