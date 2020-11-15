Трамп - Байдену: "Я не уступлю"

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Владимир Лавский
Президент США Дональд Трамп отказывается признавать победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Об этом он в очередной раз написал на своей странице в Твиттере.
Ранее президент США прокомментировал публикации американских СМИ, которые отдали победу Байдену. В другом твите Трамп заявил, что не было независимых наблюдателей на выборах, а подсчеты проводила не совсем легитимная компания.
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