Трамп анонсировал смертельный удар по Кремлю: что происходит

Администрация президента США Дональда Трампа развернула атомную подлодку как ответ на растущие угрозы со стороны России. Об этом сообщает издание Express.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Во время выступления перед сотнями высокопоставленных военных на базе морской пехоты в Куантико, Трамп охарактеризовал эту субмарину как "самое смертоносное оружие, когда-либо созданное". Особенность этой подлодки, по его словам, заключается в ее полной невидимости для врага, что делает ее чрезвычайно эффективным и опасным средством сдерживания.

Эти заявления стали заметным сигналом, совпадающим с изменением отношения президента к войне в Украине. После личной встречи с президентом Владимиром Зеленским на Генеральной ассамблее ООН Трамп выразил веру в способность Украины одержать победу и вернуть себе все оккупированные территории. Это было существенным отступлением от его утренней позиции, когда он выражал скепсис по поводу шансов Киева и даже советовал Зеленскому идти на территориальные уступки России.

Американская журналистка Мелинда Крейн в своем комментарии для DW News предположила, что Трампа очень беспокоит риск ядерного конфликта, и, возможно, его нынешняя позиция является следствием этого беспокойства. По ее словам, если президент России Владимир Путин сможет "достучаться" до Трампа в этом вопросе, то бывший лидер США может снова вернуть себе влияние и популярность.

Также следует напомнить, что ранее президент Финляндии Александр Стубб отметил готовность Дональда Трампа усилить давление на Кремль, применяя более радикальные методы влияния на режим Путина. Это свидетельствует о том, что в Вашингтоне рассматривают разные варианты усиления противостояния с Россией на фоне продолжающегося конфликта.

