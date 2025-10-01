Трамп анонсував смертельнрй удар по Кремлю: що відбувається

Адміністрація президента США Дональда Трампа розгорнула атомний підводний човен як відповідь на зростаючі загрози з боку Росії. Про це повідомляє видання Express.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Під час виступу перед сотнями високопоставлених військових на базі морської піхоти в Куантіко, Трамп охарактеризував цю субмарину як "найсмертоноснішу зброю, коли-небудь створену". Особливість цього підводного човна, за його словами, полягає у його повній невидимості для ворога, що робить його надзвичайно ефективним та небезпечним засобом стримування.

Ці заяви стали помітним сигналом, що збігається зі зміною ставлення президента до війни в Україні. Після особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на Генеральній асамблеї ООН, Трамп висловив віру у здатність України здобути перемогу та повернути собі всі окуповані території. Це було суттєвим відступом від його ранішньої позиції, коли він висловлював скепсис щодо шансів Києва і навіть радив Зеленському йти на територіальні поступки Росії.

Американська журналістка Мелінда Крейн у своєму коментарі для DW News припустила, що Трампа дуже непокоїть ризик ядерного конфлікту, і, можливо, його нинішня позиція є наслідком цього занепокоєння. За її словами, якщо президент Росії Володимир Путін зможе "достукатися" до Трампа в цьому питанні, то колишній лідер США може знову повернути собі вплив і популярність.

Також варто нагадати, що раніше президент Фінляндії Александр Стубб відзначив готовність Дональда Трампа посилити тиск на Кремль, застосовуючи більш радикальні методи впливу на режим Путіна. Це свідчить про те, що у Вашингтоні розглядають різні варіанти посилення протистояння з Росією на фоні триваючого конфлікту.

