Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином: какой вопрос обсудят

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что через четыре недели встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, американские фермеры, которые выращивают сою, страдают, потому что Китай, исключительно из соображений "переговоров", не покупает сою.

"Мы заработали столько денег на тарифах, что собираемся взять небольшую часть этих денег и помочь нашим фермерам. Я НИКОГДА НЕ ПОДВЕДУ НАШИХ ФЕРМЕРОВ!", — заявил президент США.

Трамп также упомянул своего предшественника – Джо Байдена. По его словам, "сонный Джо Байден не выполнил наше Соглашение с Китаем, где они собирались покупать нашу сельскохозяйственную продукцию на миллиарды долларов, но в частности сою".

“Все будет очень хорошо. Я ЛЮБЛЮ НАШИХ ПАТРИОТОВ, И КАЖДЫЙ ФЕРМЕР ИМЕННО ТАКИМ ЕСТЬ! Я встречусь с президентом Китая Си через четыре недели, и соя будет главной темой обсуждения. СДЕЛАЙТЕ СОЮ И ДРУГИЕ ПАШНИЕ КУЛЬТУРЫ СНОВА ВЕЛИКИМИ!”, — написал Трамп.

