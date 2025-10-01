Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что через четыре недели встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social.
По его словам, американские фермеры, которые выращивают сою, страдают, потому что Китай, исключительно из соображений "переговоров", не покупает сою.
Трамп также упомянул своего предшественника – Джо Байдена. По его словам, "сонный Джо Байден не выполнил наше Соглашение с Китаем, где они собирались покупать нашу сельскохозяйственную продукцию на миллиарды долларов, но в частности сою".
Напомним, портал "Комментарии" писал, что попытки завершить войну в Украине по дипломатическому пути, по словам бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, скорее всего, на данном этапе прекратились. Мероприятие решило сделать другую ставку — заставить Россию отступить.
По его словам, задача Трампа – не проиграть Китаю. Однако разгромное поражение Украины в войне также не добавит очков лидеру Запада. Поэтому было принято решение предоставить Украине оружие и деньги. Цель – замедлить российское наступление и сделать продолжение войны для РФ слишком дорогим.