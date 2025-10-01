Трамп анонсував зустріч із Сі Цзіньпіном: яке питання обговорять

Рубрики
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що через чотири тижні зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"
Про це американський президент написав у своїй соціальній мережі truth social.
За його словами, американські фермери, які вирощують сою страждають, тому що Китай, виключно з міркувань “переговорів”, не купує сою.
Трамп також згадав свого попередника — Джо Байдена. За його словами, “сонний Джо Байден не виконав нашу Угоду з Китаєм, де вони збиралися купувати нашу сільськогосподарську продукцію на мільярди доларів, але зокрема сою”.
