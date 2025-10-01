Трамп анонсував зустріч із Сі Цзіньпіном: яке питання обговорять

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що через чотири тижні зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Дональд Трамп.

Про це американський президент написав у своїй соціальній мережі truth social.

За його словами, американські фермери, які вирощують сою страждають, тому що Китай, виключно з міркувань “переговорів”, не купує сою.

“Ми заробили стільки грошей на тарифах, що збираємося взяти невелику частину цих грошей і допомогти нашим фермерам. Я НІКОЛИ НЕ ПІДВЕДУ НАШИХ ФЕРМЕРІВ!”, — заявив президент США.

Трамп також згадав свого попередника — Джо Байдена. За його словами, “сонний Джо Байден не виконав нашу Угоду з Китаєм, де вони збиралися купувати нашу сільськогосподарську продукцію на мільярди доларів, але зокрема сою”.

“Все буде дуже добре. Я ЛЮБЛЮ НАШИХ ПАТРІОТІВ, І КОЖЕН ФЕРМЕР САМЕ ТАКИМ Є! Я зустрінуся з президентом Китаю Сі через чотири тижні, і соя буде головною темою обговорення. ЗРОБІТЬ СОЮ ТА ІНШІ ПАШНІ КУЛЬТУРИ ЗНОВУ ВЕЛИКИМИ!”, — написав Трамп.

