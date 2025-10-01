logo_ukra

Трамп анонсував зустріч із Сі Цзіньпіном: яке питання обговорять
Трамп анонсував зустріч із Сі Цзіньпіном: яке питання обговорять

Президент США Дональд Трамп розповів, яке питання хоче обговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном

1 жовтня 2025, 21:42
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що через чотири тижні зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. 

Трамп анонсував зустріч із Сі Цзіньпіном: яке питання обговорять

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Про це американський президент написав у своїй соціальній мережі truth social. 

За його словами, американські фермери, які вирощують сою страждають, тому що Китай, виключно з міркувань “переговорів”, не купує сою. 

“Ми заробили стільки грошей на тарифах, що збираємося взяти невелику частину цих грошей і допомогти нашим фермерам. Я НІКОЛИ НЕ ПІДВЕДУ НАШИХ ФЕРМЕРІВ!”, — заявив президент США. 

Трамп також згадав свого попередника — Джо Байдена. За його словами, “сонний Джо Байден не виконав нашу Угоду з Китаєм, де вони збиралися купувати нашу сільськогосподарську продукцію на мільярди доларів, але зокрема сою”. 

“Все буде дуже добре. Я ЛЮБЛЮ НАШИХ ПАТРІОТІВ, І КОЖЕН ФЕРМЕР САМЕ ТАКИМ Є! Я зустрінуся з президентом Китаю Сі через чотири тижні, і соя буде головною темою обговорення. ЗРОБІТЬ СОЮ ТА ІНШІ ПАШНІ КУЛЬТУРИ ЗНОВУ ВЕЛИКИМИ!”, — написав Трамп. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що намагання завершити війну в Україні дипломатичним шляхом, за словами колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича, швидше за все, на даному етапі припинилися. Захід вирішив зробити іншу ставку — змусити Росію відступити.

За його словами, завдання Трампа — не програти Китаю. Проте розгромна поразка України у війні також не додасть очок лідеру Заходу. Тому було ухвалено рішення надати Україні зброю та гроші. Мета — уповільнити російський наступ і зробити продовження війни для РФ надто дорогим.




Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115300187189696754
