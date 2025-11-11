Трамп анонсировал завершение войны через несколько месяцев: раскрыт настоящий замысел США

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт в Украине можно будет завершить в течение нескольких месяцев. Эта тема уже не раз звучала в его публичных заявлениях. Об этом 24 канала рассказала политология и американистка, кандидат исторических наук Александра Филиппенко.

По ее словам, Трамп часто повторяет конкретные временные рамки — "несколько месяцев", "несколько недель", "60 дней" — подчеркивая свою уверенность в скорейшем разрешении ситуации.

Филипенко отметила, что нынешняя администрация Трампа сталкивается с трудностями в убеждении Кремля завершить войну, ведь традиционные методы президента здесь не срабатывают.

Трамп ранее успешно применял экономические инструменты, в том числе торговые переговоры и пошлины для прекращения конфликтов в мире. Он сам рассказывал, что ему удалось остановить восемь войн, используя угрозы наложить санкции.

Подобный подход Трамп пытался применить и по отношению к России, однако результат был неудачен, что стало очевидным после его встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Администрация ищет новые способы, как заставить российского лидера сесть за стол переговоров и завершить боевые действия.

Трамп считает, что Путин заинтересован в сотрудничестве с США, что может способствовать прекращению войны в Украине. Ранее он выражал более жесткие позиции, даже обсуждал возможность поставок Украине ракет "Томагавк", однако сейчас в этом вопросе наблюдается пауза.

Президент США продолжает утверждать, что способен остановить конфликт в Украине и предотвратить его перерастание в глобальную войну. Он также напоминает, что уже успел остановить восемь военных конфликтов, среди последних – война между Арменией и Азербайджаном.

