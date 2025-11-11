Трамп анонсував завершення війни за кілька місяців: розкрито справжній задум США

Президент США Дональд Трамп висловив надію, що конфлікт в Україні можна буде завершити протягом кількох місяців. Ця тема вже неодноразово звучала у його публічних заявах. Про це 24 Каналу розповіла політологиня та американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіпенко.

Фото: з відкритих джерел

За її словами, Трамп часто повторює конкретні часові рамки — "кілька місяців", "кілька тижнів", "60 днів" — підкреслюючи свою впевненість у швидкому вирішенні ситуації.

Філіпенко зазначила, що нинішня адміністрація Трампа натрапляє на труднощі у переконанні Кремля завершити війну, адже традиційні методи президента тут не спрацьовують.

Трамп раніше успішно застосовував економічні інструменти, зокрема торговельні переговори та мита, для припинення конфліктів у світі. Він сам розповідав, що йому вдалося зупинити 8 воєн, використовуючи погрози накласти санкції.

Схожий підхід Трамп намагався застосувати і щодо Росії, проте результат був невдалий, що стало очевидним після його зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці. Наразі адміністрація шукає нові способи, як змусити російського лідера сісти за стіл переговорів і завершити бойові дії.

Трамп вважає, що Путін зацікавлений у співпраці з США і це може сприяти припиненню війни в Україні. Раніше він висловлював більш жорсткі позиції, навіть обговорював можливість постачання Україні ракет "Томагавк", проте зараз у цьому питанні спостерігається пауза.

Президент США продовжує стверджувати, що здатен зупинити конфлікт в Україні та запобігти його переростанню у глобальну війну. Він також нагадує, що вже встиг зупинити 8 військових конфліктів, серед останніх — війна між Вірменією та Азербайджаном.

