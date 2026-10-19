Трамп атаковал Зеленского из-за войны: в чем обвинил Киев

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы никогда не стремился завершить войну с Россией. Очередные обвинения в адрес украинского лидера американский президент опубликовал в своей социальной сети Truth Social, связав украинские удары по российской инфраструктуре с последствиями для мирового рынка дизельного топлива.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По утверждению Трампа, атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия наносят ущерб международным рынкам, в том числе американским фермерам, животноводам и бизнесу. Он отметил, что Россия продолжает поставлять значительные объемы дизельного топлива по низким ценам, тогда как действия Украины, по его мнению, усугубляют ситуацию.

Трамп также заявил, что Зеленский не хочет заканчивать войну, несмотря на финансовую поддержку со стороны европейских стран и прежней администрации Джо Байдена. При этом американский президент вновь раскритиковал решения Киева, утверждая, что два года назад Украина могла получить более выгодные условия соглашения.

В своей публикации Трамп описал положение Украины как катастрофическое, заявив о разрушениях, территориальных потерях и тяжелых демографических последствиях войны. Он также вновь упомянул якобы утраченные Украиной океаны и моря, не объяснив это утверждение.

Одновременно президент США подчеркнул, что продолжает добиваться мирного урегулирования и не намерен предпринимать шаги, которые могли бы оттолкнуть Москву от переговоров. По его словам, определенный прогресс наблюдается и в обсуждениях, связанных с заложниками.

Кроме того, Трамп заявил, что Россия оказывает Ирану значительно меньшую помощь, чем могла бы, и выразил желание сохранить такую ситуацию.

Публикация демонстрирует жесткую позицию американского президента в отношении Киева. Однако заявления Трампа о мотивах Зеленского и возможных условиях мира остаются его оценками, а не подтвержденными фактами. Как именно Вашингтон намерен сочетать давление на Украину с переговорами с Москвой, из публикации неясно.

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