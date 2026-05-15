Трамп без карт и угрозы Си: чем обернулся визит президента США в Китай

Президент США Дональд Трамп находится в Пекине с трехдневным визитом. И, несмотря на роскошный прием и обнадеживающие заявления, ситуация не совсем в пользу США.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что, несмотря на величественный и уважительный прием, создалось впечатление, что Китай чувствует себя сильнее.

"У Трампа действительно с картами, выражаясь его языком, проблемы — незаконченная война в Иране. И вот он, вместо того, чтобы это предъявить как козырь, сказать Китаю, что вот смотрите, — я захватил Иран, я контролирую его нефть, теперь вы меня будете слушать, я побеждаю всех". с Ираном, потому что сами мы точно не выруливаем", — объяснил ситуацию военный.

По его словам, в плюсе у Трампа только Венесуэла.

"Иран – не получилось, российско-украинскую войну завершить не получилось, перетащить Россию хотя бы в положение нейтральное от Китая – не получилось. И последнее, что не получилось – это оттянуть Евросоюз, заставить его объявить торговую войну фактически Китаю", – отметил военный.

Сазонов подчеркнул, что Трамп сделать все, чтобы быть сильнее, но у него не получилось. Китай же четко указал на свои интересы. Главный вопрос, который обсуждали стороны – это Тайвань.

"Тайванский вопрос является важнейшим в китайско-американских отношениях. Если его решать должным образом, двусторонние отношения будут в общем стабильными. В противном случае между двумя странами возникнут столкновения и даже конфликты, которые поставят под большую угрозу все отношения. Об этом заявил Си Трампу. В переводе с дипломатического и восточного языка: "Не лезьте туда, куда вас не просят, иначе будет плохо до войны", — пояснил Сазонов.

Одним из ключевых моментов в итоге, по словам военного, это достижение совместного видения решения вопроса Ирана.

