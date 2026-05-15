Трамп без карт і погрози Сі: чим обернувся візит президента США до Китаю

Президент США Дональд Трамп перебуває в Пекіні з триденним візитом. І попри розкішний прийом та обнадійливі заяви, ситуація не зовсім на користь США.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що попри величний та шанобливий прийом, склалося враження, що Китай відчуває себе сильнішим.

“У Трампа справді з картами, висловлюючись його мовою, проблеми — незакінчена війна в Ірані. І ось він, замість того, щоб це пред'явити як козир, сказати Китаю, що ось дивіться, — я захопив Іран, я контролюю його нафту, тепер ви мене слухатимете, я перемагаю всіх. Він змушений приїжджати і питати: "А чи не допоможете ви нам з Іраном, тому що самі ми точно не вирулюємо", — пояснив ситуацію військовий.

За його словами, у плюсі у Трампа тільки Венесуела.

"Іран — не вийшло, російсько-українську війну завершити не вийшло, перетягнути Росію хоча б у становище нейтральне від Китаю — не вийшло. І останнє, що не вийшло — це відтягнути Євросоюз, змусити його оголосити торговельну війну фактично Китаю", — зауважив військовий.

Сазонов підкреслив, що Трамп зробити все, щоб бути сильнішим, але в нього не вийшло. Натомість Китай чітко вказав на свої інтереси. Головне питання, яке обговорювали сторони — це Тайвань.

"Тайванське питання є найважливішим у китайсько-американських відносинах. Якщо його вирішувати належним чином, двосторонні відносини будуть загалом стабільними. В іншому випадку між двома країнами виникнуть зіткнення і навіть конфлікти, що поставлять під велику загрозу всі відносини. Про це заявив Сі Трампу. У перекладі з дипломатичної та східної мови: "Не лізьте туди, куди вас не просять, інакше буде погано аж до війни", — пояснив Сазонов.

Одним із ключових моментів у підсумку, за словами військового, це досягнення спільного бачення вирішення питання Ірану.

