Трамп больше не будет этого терпеть: от кого планируют избавится в Белом доме

Майкла Волца не увольняли с должности советника по вопросам нацбезопасности только потому, что не прошло 100 дней с момента президентства Дональда Трампа, говорит политолог Алексей Копытько. По его словам, как только рубеж был пройден, Волца отправили в отставку.

Майкл Волц

"Очень глупая, вредная, но одновременно очень показательная история", — подчеркнул эксперт.

При этом он считает, что на самом деле, Волц далеко не самый худший персонаж в администрации Трампа. Но, добавляет эксперт, после скандала с чатом в сигнале никакого серьёзного продолжения быть не могло. Это был удар по всему руководству сектора безопасности и обороны. При этом, на пустом месте, подчеркнул Копытько.

"Кроме Волца, под серьёзным давлением глава Пентагона Пит Гегсет. Он яростно отрабатывает повестку Трампа, но к нему начали цепляться скандалы. Гегсет становится токсичным и не может набрать аппаратный вес", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Белый дом старается переломить ситуацию, забрасывая военный сектор деньгами и обещаниями ещё больших денег.

"Но вполне вероятно, что при следующем медийном бурлении Трамп будет вынужден сменить военного министра, потому что это влияет на общий темп и атмосферу. Военный гегемон должен вызывать трепет и благоговение, а не хихиканье", — подчеркнул Копытько.

По его словам, всё это не добавляет устойчивости и работает на врагов США.

С другой стороны, говорит эксперт, это наглядная демонстрация, как случайность может повлиять на обстановку.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Волца отправили в отставку. Решение об отставке прозвучало на фоне громкого инцидента: Волц оказался в центре внимания после того, как случайно добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга к приватному чату в Signal, созданному для обсуждения планов атаки на позиции хуситов в Йемене.



