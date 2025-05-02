Трамп больше не будет этого терпеть: от кого планируют избавится в Белом доме

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Ткачик Олеся
Майкла Волца не увольняли с должности советника по вопросам нацбезопасности только потому, что не прошло 100 дней с момента президентства Дональда Трампа, говорит политолог Алексей Копытько. По его словам, как только рубеж был пройден, Волца отправили в отставку.
Майкл Волц
При этом он считает, что на самом деле, Волц далеко не самый худший персонаж в администрации Трампа. Но, добавляет эксперт, после скандала с чатом в сигнале никакого серьёзного продолжения быть не могло. Это был удар по всему руководству сектора безопасности и обороны. При этом, на пустом месте, подчеркнул Копытько.
По его мнению, Белый дом старается переломить ситуацию, забрасывая военный сектор деньгами и обещаниями ещё больших денег.
По его словам, всё это не добавляет устойчивости и работает на врагов США.
С другой стороны, говорит эксперт, это наглядная демонстрация, как случайность может повлиять на обстановку.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Волца отправили в отставку. Решение об отставке прозвучало на фоне громкого инцидента: Волц оказался в центре внимания после того, как случайно добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга к приватному чату в Signal, созданному для обсуждения планов атаки на позиции хуситов в Йемене.
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