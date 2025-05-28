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Трамп больше не намерен терпеть выходки Путина, но есть нюанс

Politico пишет о том, что Трамп теряет терпение по отношению к Путину, но не определился с дальнейшими шагами

сегодня, 07:13
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп в очередной раз публично дал понять, что его терпение по отношению российскому диктатору Владимиру Путину не безгранично, но он не определился, что будет дальше делать в своих решениях, как по России, так и по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Трамп больше не намерен терпеть выходки Путина, но есть нюанс

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Дональд Трамп заявил, что Путин "играет с огнем", отказываясь участвовать в серьезных мирных переговорах по прекращению войны в Украине.

Также, говорится в публикации, Трамп разочарован безразличием правителя РФ к его предложению о перезагрузке отношений после мирного урегулирования, до сих пор не принял решение изменить свою политику.

"Путин опасно близко подходит к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп проложил к нему", – сказал представитель администрации на условиях анонимности, чтобы поделиться деталями о текущих рассуждениях президента США.

По словам четырех американских чиновников, Трамп еще не принял решения относительно того, вводить ли дополнительные санкции против России в ответ на усиление атак российской армии на Украину.

Издание отмечает, в то же время европейских союзников охватил страх из-за того, что Трамп, испугавшись решительных действий в отношении России, может отказаться от мирных переговоров, не наказав Россию. Европейцы пытаются выяснить, как они могут взять на себя инициативу по поддержке Украины.

Отмечается, что ряд законодателей от Республиканской партии начали активно поддерживать санкции. Лидеры-республиканцы в Сенате поддерживают двухпартийный законопроект, но ждут четкого сигнала поддержки со стороны Трампа.

А, если Трамп публично выступит против санкций, это может снизить поддержку или заставить республиканцев выступить против него, – добавляют в публикации.

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Источник: https://www.politico.com/news/2025/05/27/trump-putin-sanctions-patience-00371571
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