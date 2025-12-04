Трамп будет иметь проблемы с Конгрессом: дипломат назвал «единственный выход» для президента США

Кремлевские переговорщики сейчас "перебрасывают мяч" на сторону переговорной группы президента США Дональда Трампа. В Москве хотят, чтобы он предложил Владимиру Зеленскому взять "эту немного причесанную" формулу принуждения Украины Ушакова — Дмитриева, или воевать еще всю зиму.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Для этого в РФ создаст соответствующие условия. В частности, может предложить встречу на своей территории, которая будет выглядеть как ультиматум. Об этом в Facebook написал украинский дипломат, бывший посол в США Валерий Чалый.

По его словам, президент Трамп не слишком надеется, что удастся это протиснуть. Но если удастся, "то ему это подходит".

По мнению Чалого, украинской переговорной группе сейчас следует подготовить альтернативную дорожную карту. Сделать это следует немедленно. По словам дипломата, чтобы продемонстрировать реалистичность стремления к миру, а не его имитации, РФ должна согласиться на хотя бы три позиции.

Речь идет о безусловном прекращении огня, возвращении тел погибших и освобождении пленных всех на всех и обеспечении возвращения вывезенных на территорию оккупанта украинских граждан прежде всего детей.

"Если этого посредник (США) не может добиться и считает, что можно давить только не пострадавшую от агрессии сторону – то это очень слабая позиция, которая вредит реноме лично Президента США Дональда Трампа. Об этом ему обязательно напомнят в Конгрессе, который уже начинает готовиться к промежуточным выборам, а конгрессменам не нужно решение, которое выставит республиканцев в слабой позиции", — отметил Чалый.

В этом контексте единственным выходом для Трампа дипломат считает усиление переговорной позиции и влияния США.

"Надо прекратить принуждать к нереалистичным уступкам пострадавшую от агрессии сторону и начать уже наконец реально давить на агрессора!" – подчеркнул Чалый.

Как писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп впервые после встречи своего зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Виткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве прокомментировал переговоры. По его словам, Виткофф и Кушнер "провели довольно неплохую встречу с Путиным".