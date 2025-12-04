logo_ukra

Трамп матиме проблеми з Конгресом: дипломат назвав «єдиний вихід» для президента США

Український дипломат Валерій Чалий вважає, що ситуація з переговорним процесом зараз розвивається прогнозовано, однак, якщо зрушень не буде, президент США Дональд Трамп матиме проблеми з Конгресом

4 грудня 2025, 17:46
Кремлівські переговорники зараз "перекидають м’яч" на бік переговорної групи президента США Дональда Трампа. У Москві хочуть, щоб він запропонував Володимиру Зеленському взяти "цю трохи причесану "формулу примусу України Ушакова – Дмітрієва", або воювати ще всю зиму. 

Трамп матиме проблеми з Конгресом: дипломат назвав «єдиний вихід» для президента США

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Для цього в РФ створить відповідні умови. Зокрема, можуть запропонувати зустріч на своїй території, що виглядатиме як ультиматум. Про це у Facebook написав український дипломат, колишній посол у США Валерій Чалий. 

За його словами, президент Трамп не дуже сподівається, що вдасться це протиснути. Але, якщо вдасться, "то йому це підходить".

На думку Чалого, українській переговорній групі зараз слід підготувати альтернативну дорожню карту. Зробити це варто негайно. За словами дипломата, щоб продемонструвати реалістичність прагнення миру, а не його імітації, РФ має погодитися на хоча б три позиції.

Йдеться про безумовне припинення вогню, повернення тіл загиблих і звільнення полонених всіх на всіх та забезпечення повернення вивезених на територію окупанта українських громадян, насамперед, дітей.

"Якщо цього посередник (США) не може добитися і вважає, що можна тиснути лише не сторону, яка постраждала від агресії – то це дуже слабка позиція, яка шкодить реноме особисто Президента США Дональда Трампа. Про це йому неодмінно нагадають у Конгресі, який вже починає готуватися до проміжних виборів, а конгресменам не потрібне рішення, яке виставить республіканців в слабкій позиції", — зазначив Чалий.

У цьому контексті єдиним виходом для Трампа дипломат вважає підсилення переговорної позиції України та впливу США. 

"Треба припинити примушувати до нереалістичних поступок постраждалу від агресії сторону й почати вже нарешті реально тиснути на агресора!" — наголосив Чалий. 

Як писав портал "Коментарі", президент США Дональд Трамп вперше після зустрічі свого зятя Джареда Кушнера та спецпосланця Стіва Віткоффа із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві прокоментував перебіг переговорів. За його словами, Віткофф і Кушнер "провели досить непогану зустріч з Путіним". 



Джерело: https://www.facebook.com/valerijcalijvaleriychaly
