Трамп матиме проблеми з Конгресом: дипломат назвав «єдиний вихід» для президента США

Кремлівські переговорники зараз "перекидають м’яч" на бік переговорної групи президента США Дональда Трампа. У Москві хочуть, щоб він запропонував Володимиру Зеленському взяти "цю трохи причесану "формулу примусу України Ушакова – Дмітрієва", або воювати ще всю зиму.

Для цього в РФ створить відповідні умови. Зокрема, можуть запропонувати зустріч на своїй території, що виглядатиме як ультиматум. Про це у Facebook написав український дипломат, колишній посол у США Валерій Чалий.

За його словами, президент Трамп не дуже сподівається, що вдасться це протиснути. Але, якщо вдасться, "то йому це підходить".

На думку Чалого, українській переговорній групі зараз слід підготувати альтернативну дорожню карту. Зробити це варто негайно. За словами дипломата, щоб продемонструвати реалістичність прагнення миру, а не його імітації, РФ має погодитися на хоча б три позиції.

Йдеться про безумовне припинення вогню, повернення тіл загиблих і звільнення полонених всіх на всіх та забезпечення повернення вивезених на територію окупанта українських громадян, насамперед, дітей.

"Якщо цього посередник (США) не може добитися і вважає, що можна тиснути лише не сторону, яка постраждала від агресії – то це дуже слабка позиція, яка шкодить реноме особисто Президента США Дональда Трампа. Про це йому неодмінно нагадають у Конгресі, який вже починає готуватися до проміжних виборів, а конгресменам не потрібне рішення, яке виставить республіканців в слабкій позиції", — зазначив Чалий.

У цьому контексті єдиним виходом для Трампа дипломат вважає підсилення переговорної позиції України та впливу США.

"Треба припинити примушувати до нереалістичних поступок постраждалу від агресії сторону й почати вже нарешті реально тиснути на агресора!" — наголосив Чалий.

