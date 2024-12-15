Трамп будет жестко принуждать Украину к миру: стало известно, каким образом

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Исходя из публикаций в западной прессе и социальным сетям представителей команды избранного президента США Дональда Трампа можно сказать, что существует определённый конфликт интересов между будущим руководством США и нынешним политическим руководством Украины, заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.
Зеленский и Трамп
По его мнению, многих вводит в заблуждение то, что, несмотря на объявление результатов выборов президента США, никаких реальных действий не последовало. Поэтому, добавляет он, кажется, что ничего не изменилось, и, вероятно, так и будет.
Однако, подчеркивает Арестович, в Америке действует жёсткая система контроля и наказания за действия публичных политиков, поэтому реальные шаги могут быть предприняты только после вступления нового президента в должность.
По его мнению, он может стать инструментом давления, призванным заставить украинское руководство согласовывать свою политику с целями, направленными на прекращение войны. Арестовия добавил, что Трамп на протяжении всей своей долгой карьеры бизнесмена и политика ехал катком по тем, кто становился у него на пути. Президентский срок не может стать исключением, добавил он.
Например, подчеркивает он, если Илон Маск решит отключить Starlink, украинская армия останется без связи. Это создаст серьёзные проблемы с использованием дронов и лишит нас одного из немногих преимуществ над противником.
При этом он добавил, что для достижения мира, скорее всего, будет применена вся мощь американского государства.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ в список на переговоры внесла все свои фантазии.
Новости