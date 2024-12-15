Трамп будет жестко принуждать Украину к миру: стало известно, каким образом

Исходя из публикаций в западной прессе и социальным сетям представителей команды избранного президента США Дональда Трампа можно сказать, что существует определённый конфликт интересов между будущим руководством США и нынешним политическим руководством Украины, заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Зеленский и Трамп

По его мнению, многих вводит в заблуждение то, что, несмотря на объявление результатов выборов президента США, никаких реальных действий не последовало. Поэтому, добавляет он, кажется, что ничего не изменилось, и, вероятно, так и будет.

Однако, подчеркивает Арестович, в Америке действует жёсткая система контроля и наказания за действия публичных политиков, поэтому реальные шаги могут быть предприняты только после вступления нового президента в должность.

"На данный момент ведутся консультации через доверенных лиц, советников, а также бывших и будущих членов команды. Параллельно нарабатываются материалы для будущих решений. Карикатуры на президента Зеленского и заявления будущего главы ФБР о намерении провести расследование в отношении президента Зеленского — это лишь начало процесса", — считает политик.

По его мнению, он может стать инструментом давления, призванным заставить украинское руководство согласовывать свою политику с целями, направленными на прекращение войны. Арестовия добавил, что Трамп на протяжении всей своей долгой карьеры бизнесмена и политика ехал катком по тем, кто становился у него на пути. Президентский срок не может стать исключением, добавил он.

"Если взят курс на мир, то будет мир через систему договоренностей или через принуждение методом публичных расследований против украинских политиков и их окружения, а также через возможное сокращение помощи. Будут жестко давить на лиц, принимающих решения, и через создание общественного мнение", — говорит Арестович.

Например, подчеркивает он, если Илон Маск решит отключить Starlink, украинская армия останется без связи. Это создаст серьёзные проблемы с использованием дронов и лишит нас одного из немногих преимуществ над противником.

"Любое сокращение военной помощи со стороны США приведёт к увеличению потерь на фронте и усилению проблем с удержанием территорий. Отказ от мира обойдётся дорого каждому украинцу, независимо от того, является ли он представителем военно-политического руководства страны, военнослужащим, гражданским, проживающим в Украине или за её пределами, но желающим вернуться", заявил Арестович.

При этом он добавил, что для достижения мира, скорее всего, будет применена вся мощь американского государства.

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