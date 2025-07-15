Трамп был в шаге от судьбоносного решения по войне: какое оружие собирался передать Киеву

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk – того же оружия, которое было запущено против иранских целей в прошлом месяце. Как передает портал "Комментарии", об этом в колонке для The Washington Post пишет журналист Дэвид Игнатиус.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, если Tomahawk запустить из Украины, они могут поразить Москву и Санкт-Петербург. Вопрос вероятных поставок этих ракет обсуждался еще в пятницу. Впрочем, высокопоставленные собеседники утверждают, что "Томагавки" пока исключены из списка поставок.

"Их могут развернуть позже, если Трамп захочет еще больше рычагов влияния", — добавил Игнатиус.

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Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на беспрецедентное решение поддержать новые поставки систем ПВО Patriot для Украины, президент США Дональд Трамп стойко верит, что преимущество в этой войне – на стороне Кремля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на источники в Белом доме.

"Взгляд президента таков, что Россия победит — вопрос только в том, сколько это займет времени", — заявил высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности.

По его словам, Трамп придерживается мнения, что Россия имеет "большую экономику, армию, и просто бросает тела в мясорубку", постепенно достигая результатов на фронте. Впрочем, нарастающее разочарование Путиным, который якобы игнорирует любые попытки мирного урегулирования, побудило Трампа принять решение о поддержке нового пакета вооружения. США теперь позволили союзникам профинансировать закупку Patriot для Украины, а американский ВПК — получит заказы на их производство.



