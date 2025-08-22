Трамп что-то задумал: какое заявление готовится сделать в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 22 августа, выступит с заявлением в Овальном кабинете. Тема выступления пока что не держится в секрете. О том, что президент США готовится сделать заявление стало известно из публичного расписания Трампа.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Указано, что выступление американского президента запланировано на 12:00 (19:00 по киевскому времени). Оно будет проходить в Овальном кабинете.

В Белом доме не указали, на какую тему будет делать заявление Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп надеется, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель". Как передает портал "Комментарии", такое заявление американский лидер сделал в интервью американскому радиоведущему Тодду Старнесу.

Глава Белого дома заявил, что полномасштабная агрессия России против Украины – это "ужасная война, худшее, что было со времен Второй мировой войны". На вопрос, удастся ли достичь мира в Украине, Трамп сказал, что даст знать, "скажем, в течение двух недель".

"А после этого, возможно, придется изменить тактику. Но посмотрим", – добавил президент США.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Дональдом Трампом и лидерами Европы. По словам Владимира Зеленского, ключевой темой обсуждения на встрече с президентом США в Вашингтоне были гарантии безопасности для Украины. В частности, речь шла о совместной работе США и Европы. Уже известно, что вскоре может пройти встреча Трампа, Зеленского и Путина. Удалось ли Украине избежать худшего для себя сценария, ведь были опасения, что США будут давить на Киев по территориальным вопросам? Зачем вообще нужна была эта встреча? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.



