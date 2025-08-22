Трамп снова интригует: что должно проясниться по войне в Украине "в течение двух недель"

Президент США Дональд Трамп надеется, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель". Как передает портал "Комментарии", такое заявление американский лидер сделал в интервью американскому радиоведущему Тодду Старнесу.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома заявил, что полномасштабная агрессия России против Украины – это "ужасная война, худшее, что было со времен Второй мировой войны".

На вопрос, удастся ли достичь мира в Украине, Трамп сказал, что даст знать, "скажем, в течение двух недель".

"А после этого, возможно, придется изменить тактику. Но посмотрим", – добавил президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты заявили, что их участие в будущих гарантиях безопасности Украины будет минимальным. Об этом сообщило Politico со ссылкой на заявления американских чиновников.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин сначала встретились сами, и только после этого планирует устроить трехсторонний саммит со своим участием. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian", со ссылкой на свои источники.

Собеседники британского издания рассказали, что Дональд Трамп сообщил своим главным советникам, что трехсторонняя встреча состоится после того, как лидеры двух стран встретятся между собой. Президент США рассказал советникам в последние дни, что намерен провести трехстороннюю встречу с двумя лидерами только после того, как они встретятся между собой, хотя до сих пор остается непонятным, состоится ли эта первая встреча, и Трамп не намерен участвовать в этих усилиях.



