Трамп дал новое обещание: кого обязуется больше не пускать в США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал восстановить свой запрет на въезд в Соединенные Штаты для выходцев из некоторых преимущественно мусульманских стран. Также он планирует расширить его, чтобы помешать беженцам из охваченного войной Сектора Газа въезжать в США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я запрещу переселение беженцев из охваченных террором районов, таких как Сектор Газа, и мы закроем нашу границу и вернем запрет на поездки", — заявил Дональд Трамп.

Свое обещание Трамп дал в Вашингтоне, выступая на совместном мероприятии с донором Республиканской партии, миллиардершей Мириам Адельсон.

Замечания Трампа прозвучали на мероприятии, посвященном борьбе с антисемитизмом, поскольку он пытается расширить свой охват еврейских избирателей перед выборами в ноябре.

На протяжении всей речи Трамп часто говорил, что его поддержка Израиля должна привести к лучшей политической поддержке евреев среди американцев. В конце концов, он закончил тем, что выразил убежденность в уничтожении Израиля в случае его проигрыша на выборах.

СМИ напоминает, что через неделю после вступления в должность Трамп ввел в действие запрет на въезд для выходцев из некоторых преимущественно мусульманских стран, вызвав хаос в аэропортах и протесты. Судьи заблокировали первоначальный запрет, но изменения в политике в конечном итоге привели к тому, что его поддержал Верховный суд США, отклонивший заявления о том, что он направлен против мусульман.

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