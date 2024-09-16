Что происходит в США: почему Трамп молчит о победе Украины в войне

Президентская гонка в США набирает обороты. Сейчас среди обсуждаемых тем есть якобы повторное покушение на Дональда Трампа, который в своих заявлениях продолжает спекулировать на теме войны в Украине, постоянно заявляя, что, если бы он был президентом США, войны в Украине не было бы. При этом республиканец наотрез отказывается говорить, что он за победу Украины в войне. Почему? Может быть, что Трамп и его команда все очевиднее намекают, что заставят Украину к уступкам, ради мира? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборы в США. Фото: из открытых источников

Будущие семь недель будут очень громкими

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда отметил, что президентская кампания в Соединенных Штатах действительно выходит на финишную прямую. Осталось каких-то полтора месяца или семь недель до голосования.

"Думаю, что действительно нас ждет достаточно много интересных поворотов, потому что Камала Гаррис выиграла дебаты. И Дональду Трампу теперь придется делать многое, чтобы увеличить свои шансы на победу. Что касается так называемого покушения, то, во-первых, я думаю, что это все-таки не мистификация, но, скажем, скорее видение команды Трампа, чем то, что мы хотели бы увидеть и чем бы это могло быть. Второе – я не абсолютизирую поведение Трампа, его заявления по одной простой причине, потому что я считаю, что он будет в принципе и дальше делать заявления о том, что было бы, если бы он был президентом. Но при этом мы должны понимать, что это уже третья подряд президентская кампания Трампа и, если бы он выиграл предыдущую, он бы сейчас не баллотировался в президенты. Это к тому, что история не знает слова "если бы" и не знает сослагательного наклонения. А еще к тому, что Трамп, как политик, играет в привычном популистском режиме и, я думаю, что он и дальше будет пытаться быть для всех хорошим", – отметил эксперт.

Соответственно, продолжает Евгений Магда, нам также нужно понимать, что на сегодняшний день главная задача Украины – не быть флюгером между демократами и республиканцами, а действовать таким образом, который позволит обеспечить сохранение двухпартийной поддержки, помня о том, что кроме президентской кампании, будут выборы в Палату представителей, а их значение Украина увидела на рубеже 23-24 годов. В значении Палаты представителей убедились все очень хорошо.

"Плюс к тому, мы должны понимать, что заявления кандидатов в президенты и предметные действия этих людей будут разными после того, как одного из них изберут главой государства. То есть будущие семь недель – это будет время, когда будет много заявлений, много демагогии, много громкого, но, несмотря на это, нам надо понимать, что политика, все же, будет более взвешенной. Я бы сказал, что на выборах стоят одни цели, а в процессе руководства государством совсем другие", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Трамп будет говорить все, только бы привлечь как можно больше избирателей на свою сторону

Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский так прокомментировал ситуацию:

"Президентские выборы в Соединенных Штатах не просто набирают обороты, а, по-моему, уже вышли на финишную прямую. Зная результаты последних социологических исследований, показывающих, как и не раз было в американской истории, совсем небольшую разницу в количестве голосов поддержки между Камалой Гаррис и Дональда Трампом, могу заметить, что абсолютно каждый голос в каждом штате имеет принципиальное значение, как для каждого из кандидатов отдельно, да и для результатов президентской гонки США в целом. Да, возможно, и для дальнейшей судьбы мира, ведь именно американская политика будет определять способ конкуренции или противостояния с мировыми полюсами, включая Пекин. И это напрямую, в том числе, будет влиять на результаты и ход войны в Украине".

Владислав Дзивидзинский говорит, что он, как политтехнолог, считает нужным подчеркнуть, что никогда так не обещают и так не лгут накануне выборов, особенно в конечной стадии, когда все средства приемлемы.

"К тому же, если у тебя уже сформирован ядерный электорат, а именно такой есть у Дональда Трампа и его партии, то каждый последующий голос имеет большое значение. Соответственно, Трамп будет сейчас говорить ровно то, что нужно для того, чтобы перетянуть на свою сторону часть еще не определившихся избирателей. Либо ту часть избирателей, совсем небольшую, которые планировали голосовать, условно говоря, за действующего президента, и которым, возможно, не нравится Камала Гаррис, или возможно понимающие, что Камала Гаррис не имеет достаточного политического веса и опыта для того, чтобы реализовать все запланированное. Именно на такие категории рассчитаны все политические заявления экс-президента США. Среди таких заявлений он неоднократно говорил, что он закончит войну очень быстро, чуть ли не за одну неделю, но мы должны понимать, что он рассчитывает на то, что, проведя переговоры с вескими аргументами с каждым из участников военного конфликта, он сможет их убедить. Однако абсолютно неизвестна реакция и последствия этих событий и самое главное – согласие для того, чтобы на завершение войны пошла украинская сторона", – отметил эксперт.

По словам Владислава Дзивидзинского, он оценивает высоко желание Трампа обещать все, что угодно и избегать ответа на вопрос о роли Украины и победе Украины в этой войне. Ведь тезисы о победе Украины в войне могут повлечь за собой изменение поддержки сторонников России в США, преимущественно голосующих за Трампа. Также могут произойти изменения финансовой политики, ведь выгоднее торговать с Россией, чем воевать. Это понимает окружение Дональда Трампа. И так же понимает оно, что подобные заявления могут изменить баланс тех неопределившихся избирателей, которые сейчас за более сбалансированную и более прогнозируемую Камалу Гаррис.

"Мое глубокое убеждение, что как действующая власть в США, так и следующая, во главе с новым президентом, будет однозначно пытаться подводить российско-украинскую войну к какому-то логическому завершению, но сделать это в короткие сроки абсолютно невозможно. Как и невозможно достичь компромисса, учитывая, что Украина никоим образом не собирается уступать свои территории, как и свои принципы и свободы, за что ведем борьбу. В то же время Российская Федерация во главе с Путиным на сегодняшний день не способна признать, что эта война является полным для них провалом. Поэтому добиться компромисса, на который обе стороны согласятся и примут его, будет очень сложно. Это означает, что в короткие сроки закончить войну невозможно в принципе", – отметил эксперт.

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