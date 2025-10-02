Трамп до последнего не хотел идти на этот шаг: что происходит в США

Администрация Дональда Трампа уже в ближайшие дни начнет массово увольнять сотрудников ведомств США. Причина в частичной приостановке финансирования правительства (шатдаун). Об этом сообщает издание "Politico".

Ссылаясь на четыре источника СМИ отмечает, такие планы озвучил глава Управления по бюджету Расс Воут во время закрытого телефонного звонка.

"Воут... сообщил членам Палаты представителей-республиканцам, что администрация начнет массовое сокращение численности или увольнение федеральных служащих "через день или два"", — рассказали источники.

"Politico" отметило, что Воут и президент США Дональд Трамп пригрозили оказать максимальное давление на демократов во время приостановки работы правительства.

В частности, республиканцы в Сенате надеются в ближайшие дни привлечь на свою сторону дополнительных демократов, чтобы те проголосовали за временную меру, предлагаемую республиканцами, что положит конец противостоянию.

Подытоживая, стоит сказать, что правительство США впервые за семь лет приостановило работу. Причиной стала неспособность Конгресса утвердить вовремя бюджет для финансирования ряда федеральных ведомств.

Федеральное правительство официально прекратило работу после того, как расколотый Конгресс не смог принять законопроект о финансировании. Это первое прекращение работы правительства с 2019 года. Лидеры Республиканской и Демократической партий как публично, так и частным образом настаивают, что не будут виноваты в остановке финансирования.

Республиканцы выставляют требование, чтобы демократы просто согласились продлить действующее финансирование еще на семь недель. Демократы отказываются это делать без существенных уступок в обмен на свои голоса для принятия любого финансового законопроекта в Сенате.



