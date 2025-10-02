logo_ukra

Трамп до останнього не хотів йти на цей крок: що відбувається у США
НОВИНИ

Трамп до останнього не хотів йти на цей крок: що відбувається у США

Білий дім почне масово звільняти співробітників

2 жовтня 2025, 08:30
Адміністрація Дональда Трампа вже найближчими днями почне масово звільняти співробітників відомств США. Причина у частковому припиненні фінансування уряду (шатдаун). Про це повідомляє видання Politico.

Трамп до останнього не хотів йти на цей крок: що відбувається у США

Шатдаун у США. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на чотири джерела ЗМІ зазначає, такі плани озвучив голова Управління бюджету Расс Воут під час закритого телефонного дзвінка.

"Воут... повідомив членів Палати представників-республіканців, що адміністрація почне масове скорочення чисельності або звільнення федеральних службовців "через день чи два"", — розповіли джерела.

Politico зазначило, що Воут і президент США Дональд Трамп пригрозили чинити максимальний тиск на демократів під час призупинення роботи уряду.

Зокрема, республіканці в Сенаті сподіваються найближчими днями залучити на свій бік додаткових демократів, щоб ті проголосували за тимчасовий захід, запропонований республіканцями, що покладе край протистоянню.

Підсумовуючи, варто сказати, що уряд США вперше за сім років припинив роботу. Причиною стала нездатність Конгресу затвердити вчасно бюджет на фінансування низки федеральних відомств.

Федеральний уряд офіційно припинив роботу після того, як розколотий Конгрес не зміг ухвалити законопроект про фінансування. Це перше припинення роботи уряду із 2019 року. Лідери Республіканської та Демократичної партій як публічно, так і приватно наполягають, що не будуть винні у зупинці фінансування.

Республіканці виставляють вимогу, щоб демократи просто погодилися продовжити фінансування, що діє, ще на сім тижнів. Демократи відмовляються це робити без істотних поступок в обмін на свої голоси для ухвалення будь-якого фінансового законопроекту в Сенаті.




https://www.politico.com/live-updates/2025/10/01/congress/russ-vought-mass-layoffs-firings-timeline-shutdown-00589875
