Трамп должен срочно вмешаться, иначе будет катастрофа: в США ошеломили преспективами войны в Украине

У президента США Дональда Трампа еще есть шанс стать ключевым посредником в переговорах по завершению войны России против Украины, однако времени для этого остается все меньше. Такое мнение в колонке для The New York Times высказал бывший главный советник Белого дома по России при президентстве Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.

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По его убеждению, дипломатическое "окно возможностей" постепенно закрывается, ведь внимание администрации США все больше смещается на кризис вокруг Ирана, тогда как война в Украине переходит в более опасную фазу.

Грэм отмечает, что в последние месяцы и Киев, и Москва были заинтересованы в более активной роли Вашингтона в переговорах. В то же время, отмечает он, такая готовность не будет безграничной.

Эксперт обратил внимание, что Россия все чаще ставит под сомнение нейтральность США из-за военной поддержки Украины, тогда как Киев активно координирует свои дипломатические шаги с европейскими партнерами. По его мнению, расширение роли Европы может еще больше усложнить диалог с Кремлем, который не воспринимает европейские государства нейтральными посредниками.

Отдельно Грэм предупредил о риске дальнейшей эскалации. По его словам, Украина продолжает наращивать удары по военной и логистической инфраструктуре на территории РФ, а Россия усиливает атаки на украинские города и энергетические объекты, стремясь воспользоваться нехваткой средств противовоздушной обороны.

В то же время, эксперт считает, что обе стороны уже испытывают истощение. Украина сталкивается с кадровыми и финансовыми вызовами, а Россия – с ростом экономической нагрузки, демографическими проблемами и растущими расходами на войну.

По мнению Грэмма, именно сейчас Вашингтон должен активизировать дипломатию. Он предложил направить специальных представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера сначала в Киев, а затем в Москву, чтобы возобновить прямые контакты и начать длительный переговорный процесс.

"Если Вашингтон хочет проверить, возможно ли покончить с этой войной, действовать нужно сейчас — до того, как новая эскалация окончательно закроет дипломатическое окно", — подытожил Томас Грэм.

Портал "Комментарии" уже писал , что заявления украинских властей о возможных сроках завершения войны и новый подход к переговорному процессу вызвали активное обсуждение. Военный эксперт Александр Мусиенко подчеркнул, что ключевым вопросом остается не только готовность Украины к дипломатии, но и реальные намерения Кремля.