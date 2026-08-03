logo_ukra

BTC/USD

63841

ETH/USD

1867.8

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп має терміново втрутитися, інакше буде катастрофа: у США приголомшили преспективами війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп має терміново втрутитися, інакше буде катастрофа: у США приголомшили преспективами війни в Україні

Колишній радник Білого дому Томас Грем вважає, що США ще можуть очолити переговорний процес між Києвом і Москвою, однак можливість для цього швидко звужується через ескалацію війни

3 серпня 2026, 20:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп ще має шанс стати ключовим посередником у переговорах щодо завершення війни Росії проти України, однак часу для цього залишається дедалі менше. Таку думку у колонці для The New York Times висловив колишній головний радник Білого дому з питань Росії за президентства Джорджа Буша-молодшого Томас Грем.

Трамп має терміново втрутитися, інакше буде катастрофа: у США приголомшили преспективами війни в Україні

Фото: з відкритих джерел

На його переконання, дипломатичне "вікно можливостей" поступово закривається, адже увага адміністрації США дедалі більше зміщується на кризу навколо Ірану, тоді як війна в Україні переходить у ще небезпечнішу фазу.

Грем зазначає, що останніми місяцями і Київ, і Москва були зацікавлені в активнішій ролі Вашингтона у переговорах. Водночас, наголошує він, така готовність не буде безмежною.

Експерт звернув увагу, що Росія дедалі частіше ставить під сумнів нейтральність США через військову підтримку України, тоді як Київ активно координує свої дипломатичні кроки з європейськими партнерами. На його думку, розширення ролі Європи може ще більше ускладнити діалог із Кремлем, який не сприймає європейські держави як нейтральних посередників.

Окремо Грем попередив про ризик подальшої ескалації. За його словами, Україна продовжує нарощувати удари по військовій та логістичній інфраструктурі на території РФ, а Росія посилює атаки на українські міста й енергетичні об'єкти, прагнучи скористатися нестачею засобів протиповітряної оборони.

Водночас експерт вважає, що обидві сторони вже відчувають виснаження. Україна стикається з кадровими та фінансовими викликами, а Росія – зі зростанням економічного навантаження, демографічними проблемами та дедалі більшими витратами на війну.

На думку Грема, саме зараз Вашингтон має активізувати дипломатію. Він запропонував направити спеціальних представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера спочатку до Києва, а потім до Москви, щоб відновити прямі контакти та розпочати тривалий переговорний процес.

"Якщо Вашингтон хоче перевірити, чи можливо покласти край цій війні, діяти потрібно зараз — до того, як нова ескалація остаточно закриє дипломатичне вікно", — підсумував Томас Грем. 

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви української влади про можливі терміни завершення війни та новий підхід до переговорного процесу викликали активне обговорення. Військовий експерт Олександр Мусієнко наголосив, що ключовим питанням залишається не лише готовність України до дипломатії, а й реальні наміри Кремля.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини