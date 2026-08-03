Трамп має терміново втрутитися, інакше буде катастрофа: у США приголомшили преспективами війни в Україні

Президент США Дональд Трамп ще має шанс стати ключовим посередником у переговорах щодо завершення війни Росії проти України, однак часу для цього залишається дедалі менше. Таку думку у колонці для The New York Times висловив колишній головний радник Білого дому з питань Росії за президентства Джорджа Буша-молодшого Томас Грем.

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На його переконання, дипломатичне "вікно можливостей" поступово закривається, адже увага адміністрації США дедалі більше зміщується на кризу навколо Ірану, тоді як війна в Україні переходить у ще небезпечнішу фазу.

Грем зазначає, що останніми місяцями і Київ, і Москва були зацікавлені в активнішій ролі Вашингтона у переговорах. Водночас, наголошує він, така готовність не буде безмежною.

Експерт звернув увагу, що Росія дедалі частіше ставить під сумнів нейтральність США через військову підтримку України, тоді як Київ активно координує свої дипломатичні кроки з європейськими партнерами. На його думку, розширення ролі Європи може ще більше ускладнити діалог із Кремлем, який не сприймає європейські держави як нейтральних посередників.

Окремо Грем попередив про ризик подальшої ескалації. За його словами, Україна продовжує нарощувати удари по військовій та логістичній інфраструктурі на території РФ, а Росія посилює атаки на українські міста й енергетичні об'єкти, прагнучи скористатися нестачею засобів протиповітряної оборони.

Водночас експерт вважає, що обидві сторони вже відчувають виснаження. Україна стикається з кадровими та фінансовими викликами, а Росія – зі зростанням економічного навантаження, демографічними проблемами та дедалі більшими витратами на війну.

На думку Грема, саме зараз Вашингтон має активізувати дипломатію. Він запропонував направити спеціальних представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера спочатку до Києва, а потім до Москви, щоб відновити прямі контакти та розпочати тривалий переговорний процес.

"Якщо Вашингтон хоче перевірити, чи можливо покласти край цій війні, діяти потрібно зараз — до того, як нова ескалація остаточно закриє дипломатичне вікно", — підсумував Томас Грем.

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви української влади про можливі терміни завершення війни та новий підхід до переговорного процесу викликали активне обговорення. Військовий експерт Олександр Мусієнко наголосив, що ключовим питанням залишається не лише готовність України до дипломатії, а й реальні наміри Кремля.