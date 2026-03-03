Трамп довел до невиданной истерики союзников Украины: на Западе предупредили Киев о роковых последствиях

В Европейском Союзе растет обеспокоенность тем, что затяжная военная операция США в Иране может отвлечь внимание Вашингтона от вопросов, важных для ЕС, и ослабить поддержку Украины в войне с Россией. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника исполнительной власти ЕС.

Фото: 24 Канал

По словам источника, продолжительность операции в регионе лишь усиливает риск, что США сосредоточат ресурсы на собственных оборонных потребностях, в частности, пополнении запасов оружия, а не на поставках ракет и другого вооружения в Европу и Украину.

"Чем дольше продолжается военная активность, тем больше вероятность, что ЕС и Украина останутся вне приоритетов Вашингтона", — отметил представитель ЕС на условиях анонимности.

Эксперты отмечают, что такие опасения могут иметь серьезные последствия для формирования будущей политики США в регионе. Они указывают на риск снижения внимания к потребностям союзников и отсрочке помощи в противостоянии российской агрессии. При этом уровень готовности Европы поддерживать Украину будет напрямую зависеть от того, насколько США будут оставаться активными в обеспечении безопасности континента.

Ранее подобные сценарии обсуждались в администрации президента Дональда Трампа, когда приоритетом становилось накопление собственных оборонных ресурсов. Аналитики считают, что в случае повторения подобной логики современной администрацией Вашингтона это может отразиться на скорости поставок оружия и техники в Европу и Украину, а также на готовность реагировать на угрозы России.

