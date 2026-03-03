logo_ukra

Трамп довів до небаченої істерики союзників України: на Заході попередили Київ про фатальні наслідки

Такі занепокоєння можуть вплинути на майбутню політику США в регіоні та на готовність Європи підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією

3 березня 2026, 10:30
Клименко Елена

У Європейському Союзі зростає занепокоєння, що затяжна військова операція США в Ірані може відвернути увагу Вашингтона від питань, важливих для ЄС, і послабити підтримку України у війні з Росією. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника виконавчої влади ЄС.

Трамп довів до небаченої істерики союзників України: на Заході попередили Київ про фатальні наслідки

Фото: 24 Канал

За словами джерела, тривалість операції у регіоні лише підсилює ризик, що США зосередять ресурси на власних оборонних потребах, зокрема поповненні запасів зброї, а не на постачанні ракет та іншого озброєння до Європи та України.

"Чим довше триває військова активність, тим більша ймовірність, що ЄС та Україна залишаться поза пріоритетами Вашингтона", — зазначив представник ЄС на умовах анонімності.

Експерти наголошують, що такі побоювання можуть мати серйозні наслідки для формування майбутньої політики США в регіоні. Вони вказують на ризик зниження уваги до потреб союзників та відтермінування допомоги у протистоянні російській агресії. При цьому рівень готовності Європи підтримувати Україну напряму залежатиме від того, наскільки США залишатимуться активними у забезпеченні безпеки континенту.

Раніше подібні сценарії обговорювалися в адміністрації президента Дональда Трампа, коли пріоритетом ставало накопичення власних оборонних ресурсів. Аналітики вважають, що у випадку повторення подібної логіки сучасною адміністрацією Вашингтона це може відобразитися на швидкості постачання зброї та техніки до Європи та України, а також на готовності реагувати на загрози з боку Росії.

Портал "Коментарі" вже писав, що Сили оборони України вже знищили близько 40% російських зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С"". Про це в ефірі Радіо NV повідомив військовий експерт Сергій Грабський. Він підкреслив, що успіх українських ударів по об’єктах ППО є результатом розширення спектру застосування ударних засобів та стратегічного планування.



