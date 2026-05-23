Трамп экстренно собрал силовиков: какое важное решение готовится принять Белый дом

Президент США Дональд Трамп провел срочное совещание с ключевыми чиновниками по национальной безопасности на фоне резкого обострения ситуации вокруг Ирана. Как сообщает CNN, встреча в Белом доме была посвящена дальнейшей стратегии Вашингтона и возможным сценариям развития конфликта.

По данным источников, администрация США продолжает одновременно рассматривать дипломатический и военный варианты. Однако окончательное решение относительно дальнейших действий пока не принято.

Совещание прошло на фоне интенсивных международных переговоров. В Тегеран уже прибыли представители Катар и Пакистан, пытающиеся выступить посредниками для предотвращения дальнейшей эскалации. Иранские СМИ также сообщили о закрытых консультациях между иранскими и пакистанскими представителями.

Несмотря на дипломатическую активность, в Тегеране признают, что противоречия с США остаются крайне глубокими. Для достижения договоренностей сторонам потребуется дополнительное время.

По информации CNN, ранее на этой неделе Трамп был близок к одобрению военной операции против Ирана, однако изменил позицию после обращений государств Персидского залива, опасающихся масштабной дестабилизации региона.

На фоне кризиса президент США решил остаться в Вашингтоне, отменив поездку на свой гольф-курорт и отказавшись от участия в семейных мероприятиях. В соцсети Truth Social Трамп заявил, что считает необходимым находиться в Белом доме в “крайне важный период”.

Во встрече приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

Вашингтон пока не раскрывает, какой именно сценарий рассматривается как основной, однако напряжение вокруг Ирана продолжает стремительно расти.

