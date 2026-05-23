Трамп екстрено зібрав силовиків: яке важливе рішення готується прийняти Білий дім

Президент США Дональд Трамп провів термінову нараду з ключовими чиновниками національної безпеки на тлі різкого загострення ситуації навколо Ірану. Як повідомляє CNN, зустріч у Білому домі була присвячена подальшій стратегії Вашингтона та можливим сценаріям розвитку конфлікту.

За даними джерел, адміністрація США продовжує одночасно розглядати дипломатичний та військовий варіанти. Проте остаточного рішення щодо подальших дій поки що не прийнято.

Нарада відбулася на тлі інтенсивних міжнародних переговорів. До Тегерану вже прибули представники Катар та Пакистан, які намагаються виступити посередниками для запобігання подальшій ескалації. Іранські ЗМІ також повідомили про закриті консультації між іранськими та пакистанськими представниками.

Незважаючи на дипломатичну активність, у Тегерані визнають, що протиріччя зі США залишаються вкрай глибокими. Для досягнення домовленостей сторонам знадобиться додатковий час.

За інформацією CNN, раніше цього тижня Трамп був близьким до схвалення військової операції проти Ірану, проте змінив позицію після звернень держав Перської затоки, які побоюються масштабної дестабілізації регіону.

На тлі кризи президент США вирішив залишитися у Вашингтоні, скасувавши поїздку на свій гольф-курорт та відмовившись від участі у сімейних заходах. У соцмережі Truth Social Трамп заявив, що вважає за необхідне перебувати в Білому домі в “вкрай важливий період”.

У зустрічі взяли участь віце-президент Джей Ді Венс, голова Пентагону Піт Хегсет та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн.

Вашингтон поки не розкриває, який саме сценарій розглядається як основний, проте напруга довкола Ірану продовжує стрімко зростати.

