Трамп эмоционально обругал журналистку: что вывело из себя президента США

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп назвал журналистку тупой после ее вопроса о том, почему он обвиняет администрацию Джо Байдена в проникновении в страну афганца, который совершил вооруженное нападение на нацгвардейцев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "New York Post".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
После прямой линии Трампа с военными базами по случаю Дня благодарения журналистка спросила, почему глава Белого дома уверен, что подозреваемого в совершении нападения на Белый дом афганца могли впустить в страну при администрации экс-президента США Джо Байдена без надлежащей проверки.
Он также показал фотографию американского военного самолета, заполненного людьми, которые бежали из Афганистана после восстановления власти талибов.
По словам американского президента, эти афганцы приехали "вместе с тысячами других людей, которые не должны быть здесь, а ты просто задаешь вопросы, потому что ты тупой человек".
