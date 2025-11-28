logo

Трамп эмоционально обругал журналистку: что вывело из себя президента США
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп эмоционально обругал журналистку: что вывело из себя президента США

Трамп назвал журналистку "тупой" за вопрос о временах Байдена

28 ноября 2025, 12:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку тупой после ее вопроса о том, почему он обвиняет администрацию Джо Байдена в проникновении в страну афганца, который совершил вооруженное нападение на нацгвардейцев. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "New York Post".

Трамп эмоционально обругал журналистку: что вывело из себя президента США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

После прямой линии Трампа с военными базами по случаю Дня благодарения журналистка спросила, почему глава Белого дома уверен, что подозреваемого в совершении нападения на Белый дом афганца могли впустить в страну при администрации экс-президента США Джо Байдена без надлежащей проверки.

"Вы задаете вопросы просто потому, что вы тупой человек. Потому что они их упустили. Вы тупой? Вы тупой человек? Они прибыли самолетом с тысячами других людей, которые не должны быть здесь", — заявил Дональд Трамп.

Он также показал фотографию американского военного самолета, заполненного людьми, которые бежали из Афганистана после восстановления власти талибов.

По словам американского президента, эти афганцы приехали "вместе с тысячами других людей, которые не должны быть здесь, а ты просто задаешь вопросы, потому что ты тупой человек".

Источник: https://nypost.com/2025/11/27/us-news/trump-claims-national-guard-shooting-suspect-went-cuckoo-calls-reporter-a-stupid-person/
