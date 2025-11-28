Трамп емоційно вилаяв журналістку: що вивело з себе президента США

Президент США Дональд Трамп назвав журналістку тупою після її питання про те, чому він звинувачує адміністрацію Джо Байдена у проникненні в країну афганця, який скоїв збройний напад на нацгвардійців. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "New York Post".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Після прямої лінії Трампа з військовими базами з нагоди Дня подяки журналістка запитала, чому голова Білого дому впевнений, що підозрюваного у нападі на Білий дім афганця могли впустити в країну при адміністрації екс-президента США Джо Байдена без належної перевірки.

"Ви ставите питання просто тому, що ви тупа людина. Тому що вони їх упустили. Ви тупа? Ви тупа людина? Вони прибули літаком з тисячами інших людей, які не повинні бути тут", — заявив Дональд Трамп.

Він також показав фотографію американського військового літака, наповненого людьми, які втекли з Афганістану після відновлення влади талібів.

За словами американського президента, ці афганці приїхали "разом із тисячами інших людей, які не повинні бути тут, а ти просто ставиш питання, бо ти тупа людина".

