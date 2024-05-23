Трамп еще ближе к победе: кто поддержал экс-президента США

Бывшая претендентка на выдвижение на выборы президента США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что будет голосовать за Дональда Трампа во время выборов в ноябре. Она сделала такое заявление, несмотря на то, что в течение нескольких месяцев во время предвыборной кампании "резко критиковала" своего тогдашнего оппонента. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ обращает внимание, что было много спекуляций по поводу того, кто получит голоса сторонников Хейли на выборах – Трамп или действующий президент-демократ Джо Байден. И хотя Хейли отказалась от своей кандидатуры на выдвижение в марте, ее имя осталось в бюллетенях для голосования на праймериз – и она все еще регулярно получает более 10% голосов, несмотря на то, что больше не ведет предвыборную кампанию.

Многие из этих голосов отдали республиканцы и независимые избиратели, недовольные Трампом, – и некоторые демократы начали искать их поддержки, отмечает издание.

Агентство объясняет, что Хейли была в течение двух лет послом Соединенных Штатов в ООН, когда Трамп был на должности, и "всерьез не бросала вызов" 45-му президенту насчет выдвижения – она выиграла праймериз лишь в одном штате (Трамп победил в 11) и округе Колумбия (там традиционно голосуют за демократов, поэтому такая победа не существенна).

"Но ее ожесточенные нападки на его [Трампа] характер и компетентность в последние месяцы ее кампании сделали Хейли знаменосцем уменьшающегося антитрамповского крыла Республиканской партии", – обращает внимание медиа.

22 мая Хейли заявила, что Трамп "не был совершенным в этой политике", однако Байден "стал катастрофой" – поэтому и решила голосовать за однопартийца. Она выступила в вашингтонском Институте Гудзона, консервативном аналитическом центре, – и это стало первым публичным выступлением политика с момента выхода из республиканской гонки.

Также она повторила призыв к Трампу, чтобы тот обратился к ее поклонникам и "заслужил их голоса".

Предвыборный штаб Трампа в целом отверг эти призывы, утверждая, что сторонники Хейли склонны голосовать за демократов, хотя многие из них являются зарегистрированными республиканцами, заключает СМИ.

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