Трамп еще до избрания начинает войну против Зеленского: что заявил республиканец

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Кравцев Сергей
Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в нежелании идти на сделку для урегулирования войны с Россией. По его словам, что украинский лидер "отказался заключить сделку", которая могла бы предотвратить разрушение страны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Бывший президент также раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Гаррис за систематическое выдение огромных сумм денег в поддержку Украины. Трамп дал понять, что в случае своего переизбрания Киев не получит тех потоков финансирования, что идут сейчас из Вашингтона.
Он также высказал мнение, что при "компетентном президенте" конфликта можно было бы избежать.
Дошло до того, что Трамп публично обвинил Байдена и Гаррис во вторжении России на Украину. Трамп снова заявил, что "очень хорошо ладил" с российским диктатором Владимиром Путиным и "много с ним разговаривал", когда был президентом.
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