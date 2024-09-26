Трамп еще до избрания начинает войну против Зеленского: что заявил республиканец

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в нежелании идти на сделку для урегулирования войны с Россией. По его словам, что украинский лидер "отказался заключить сделку", которая могла бы предотвратить разрушение страны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Этих городов больше нет, а мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказался заключить сделку. Не было такой сделки, которая не была бы лучше нынешней ситуации. Украина разрушена и не подлежит восстановлению", — заявил Дональд Трамп.

Бывший президент также раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Гаррис за систематическое выдение огромных сумм денег в поддержку Украины. Трамп дал понять, что в случае своего переизбрания Киев не получит тех потоков финансирования, что идут сейчас из Вашингтона.

Он также высказал мнение, что при "компетентном президенте" конфликта можно было бы избежать.

"Каждый раз, когда Зеленский приезжает в нашу страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов. Он, вероятно, величайший торговец на Земле", — отметил Трамп.

Дошло до того, что Трамп публично обвинил Байдена и Гаррис во вторжении России на Украину. Трамп снова заявил, что "очень хорошо ладил" с российским диктатором Владимиром Путиным и "много с ним разговаривал", когда был президентом.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украины больше нет: Трамп шокировал новым заявлением о войне.



