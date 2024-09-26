Украины больше нет: Трамп шокировал новым заявлением о войне

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в Северной Каролине произнес речь о состоянии дел в Украине, где манипулировал фактами о войне в Украине.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп некорректно указал продолжительность полномасштабного вторжения России и существенно завысил число погибших, что он уже делал раньше, в частности, во время дебатов с Камалой Гаррис.
Трамп сказал, что после "трех лет ужасных боевых действий" Украина "абсолютно уничтожена", а "миллионы и миллионы людей" мертвы.
Политик также заявил, что все "тысячелетние города", кроме Киева, уничтожены.
Республиканец подчеркнул, что большей части страны нет, а потом сказал, что Украины как таковой уже не существует: "Украины нет. Это больше не Украина".
Дональд Трамп заявил, что на восстановление разрушенного в Украине уйдут "сотни лет", а затем отметил, что восстановить страну будет вообще невозможно, потому что, якобы денег на ее восстановление не хватит, даже если этому будет способствовать весь мир вместе.
Ожидаемо политик обвинил в описанной им мрачной картине Джо Байдена и Камалу Гаррис, которые "не будут довольны, пока не пошлют на войну американских детей".
Подытожил свою угрожающую речь тем, что, если на выборах победит Гаррис, американцы должны быть готовы к тому, что "еще больше людей умрут и больше городов упадут".
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